6月5日，在2025上海国际碳博会上，碳足迹产业技术创新联盟（以下简称“联盟”）发布“天工LCA数据系统”（TIDAS），旨在为生命周期评价（LCA）和碳足迹数据库构建提供科学、完整、前瞻的解决方案。这是我国首次在LCA和碳足迹数据体系全球性挑战中提出“中国方案”。

TIDAS属于“天工”开源体系，目标是建立我国乃至全球LCA和碳足迹数据库的“安卓”系统。TIDAS包含LCA和碳足迹数据库构建技术导则、标准化数据结构和基础数据、成套开源工具，实现数据库间的互联互通，与国际主流数据体系无缝兼容，为我国建设碳足迹基础数据库建设提供了自主开源、互联互通、国际兼容的解决方案。

据了解，蚂蚁数科是联盟工作组核心成员，是“天工计划”可信数据空间合作伙伴。为推动跨行业数据的可信与流转，TIDAS集成了蚂蚁数科的区块链技术与数据可信协作平台，增加了LCA和碳足迹数据的标准化、可融合性与互操作性。

具体来看，通过蚂蚁数科独立自主的区块链技术实现碳数据资产的可信登记与确权；通过融合区块链与隐私计算技术，保障数据在使用分析过程中“可用不可见”，守护隐私安全。

据了解，TIDAS所有文档、技术和工具全面开源，任何开发者和机构均可免费访问和使用，以促进数据共享和行业协作。在TIDAS框架下开发的数据库，均可直接实现互联互通，无需额外进行复杂的适配和转换。此外，TIDAS完整兼容ILCD/eILCD等国际数据体系，基于TIDAS构建的数据库可与国际主流格式双向无损转换。

公开资料显示，碳足迹产业技术创新联盟由清华大学牵头、联合60余家重点行业龙头企业、行业组织、高校和科研机构共同发起成立，旨在联合产、学、研、用多方力量，协同推动我国产品碳足迹管理体系建设、支持“双碳”战略目标实现、服务我国经济社会发展全面绿色转型。