由 OpenAI 联合创始人山姆・奥特曼（Sam Altman）共同创立的初创公司 Tools for Humanity，正将其眼球扫描设备 Orb 推向英国，作为该公司新型身份识别服务全球扩张的一部分。

该公司周一在一份声明中表示，从本周开始，伦敦市民将能够使用 Tools for Humanity 的专有设备 Orb 进行眼球扫描。未来几个月，这项服务还将推广至曼彻斯特、伯明翰、加的夫、贝尔法斯特和格拉斯哥。

Tools for Humanity 首席法律与隐私官达米安・基兰（Damien Kieran）表示，球形的 Orb 设备将部署在购物中心和商业街的专门场所。基兰补充说，该公司计划稍后与大型零售商合作，提供自助式 Orb 设备，用户使用方式将类似自动取款机（ATM）。

这家由联合创始人兼首席执行官亚历克斯・布拉尼亚（Alex Blania）领导的公司称，在人工智能系统越来越擅长模仿人类的时代，其眼球扫描技术可帮助人们证明自己是 “真实人类”。人工智能机器人和深度伪造技术（包括奥特曼的 OpenAI 开发的生成式 AI 工具所支持的技术）构成了一系列安全威胁，包括身份盗窃、虚假信息和社会工程攻击。

Orb 扫描通过分析人的虹膜独特特征，生成一种名为 “World ID” 的数字凭证。同意扫描的用户还可通过该公司获得一种名为 “Worldcoin” 的加密货币代币。

Tools for Humanity 的技术已在多个市场因隐私问题受到监管审查，包括德国和阿根廷的调查，以及西班牙和中国香港的禁令。该公司表示，其不存储任何个人信息或生物识别数据，且验证信息仅保留在 World ID 持有者的手机上。

来源：新浪财经