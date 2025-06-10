“面对传了又传的合并传言，Grab这次终于没再选择继续沉默。”

在不到半年的时间里，关于东南亚双雄Grab和GoTo将要合并的传闻已经走过了不少版本。

从二月份的作价70亿美元到上个月的二者有望在二季度达成合并，再到本月早些时候（也就是上周五）彭博在报道中宣称的——“印尼淡马锡达南塔拉（Danantara）正考虑加入这笔交易（收购少数股权）”，随着时间临近和越来越密切的报道，两家互联网巨头不合并看起来似乎都要变成一件不应该的事情。但这次，Grab选择为这场狂热降温。

当地时间周一，Grab在一份提交给证券交易所的文件中表示，“有媒体报道称，我们正在与PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk就一项潜在交易进行洽谈。目前双方尚未进行任何讨论，Grab 也尚未达成任何最终协议。”

Grab的这一表态无疑打破了外界（尤其是媒体）对“交易即将走向尾声”的推断。相应的，这一自2020年就开始的合并传言（当时Gojek也尚未跟Tokopedia合并）也看似不攻自破。当然，至少在反垄断层面，考虑到二者被誉为“东南亚巨头”的名号，从理论上来说，这一合并也不应该是一件被允许的事情。

如笔者此前指出，据彭博社分析师Nathan Naidu早前统计，如果Grab和GoTo合并，新实体有望在整个东南亚地区的按需服务行业中掌控60%到70%的市场份额，而这一数字也会在一些特定区域占据更大的比例——比如在印尼，二者共计的网约车市场规模将达到91%。此外，一旦双方合并，二者庞大的体量——如本栏目此前曾指出，基于23年的数值计算，Grab的按需服务为马来西亚GDP贡献了近0.5%份额，而这一数字在GoTo和印尼之间能达到2%（基于21年的统计），也将会对当地的经济发展产生深刻影响。

不过，尽管Grab和GoTo看似难以合并，在另一些涉及方——比如资本市场看来，Grab和GoTo的合并也并非不可能。

报道称，面对较高的通胀率和利率水平，一段时间以来，东南亚消费者的做法是抑制支出需求。而这使得东南亚的24年在线支出增幅与上年相比下降了2%。于此，Grab和GoTo的增长率也从三位数的规模呈现急剧下跌。再加上二者在市场上展开竞争所间接压制的利润率，如果选择合并，无论是出于节省成本还是对交叉用户的需求再度发掘，在这之后，新实体显然会迎来一段不那么艰难的市场发展剧本。

再回到Grab的本次发声。尽管Grab明确否认了“目前（at this time）”与GoTo之间存在任何谈判，但其在声明中也保留了一定的灵活性——G声明写道，将在资本配置上维持“高门槛”，并在有机增长与非有机机会之间“高度择优”。而这意味着，Grab并未排除未来在适当时点评估交易可能性的空间（至少在笔者看来，但也不排除笔者被打脸的可能）。

再次使用Grab的说法，“目前”，二者的整合传闻暂告一段落，但展望未来，围绕东南亚平台格局演变的讨论，仍将持续存在于资本市场以及行业视野之中。