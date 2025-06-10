当地时间6月9日，TikTok宣布将在英国扩大投资，包括在伦敦设立新办事处、扩大业务规模并新增就业岗位。

该公司发布的一份声明称，TikTok英国员工人数今年将增至3000人，新增500多个工作岗位。其正在伦敦巴比肯投资新建办公室，占地面积将超过2022年开设的英国总部，预计于明年年初开放。TikTok表示，这将使其在英国基础设施方面的投资达到约1.4亿英镑（约合人民币13.62亿）。

TikTok在英国的扩张并非偶然。自进入英国市场以来，其用户数量持续攀升，目前英国每月有超3000万人使用TikTok，英国已成该平台 “在欧洲最大的用户社区”。在全球范围内，TikTok也拥有庞大用户基础，下载量和使用时长在社交媒体类应用中排在前列。

在业务布局上，TikTok不仅在社交娱乐领域占据重要地位，其电商业务TikTok Shop也发展迅猛，已成为全英增长最快的线上零售平台。研究机构Oxford Economics的数据显示，截至目前有超过150万家英国中小企业活跃于TikTok平台，上述企业一年为英国经济贡献约16亿英镑，带动就业3.2万个岗位。

今年，TikTok Shop英国站更是动作频频。平台推出 “百万英镑俱乐部” 计划，针对新加入的英国商家提供最长90天的零佣金率、免费使用履约配送服务等措施，以激励新卖家入驻，加速当地直播电商的发展。

来源：界面