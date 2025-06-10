2025 年的 WWDC 似乎变得有趣了。我指的是发布会本身，而不是内容。

和往年一样，发布会视频中的开场、转场部分依旧由苹果软件工程高级副总裁克雷格·費德里吉（Craig Federighi）负责，这回他开上了 F1（当然为的是宣传《F1》电影），后续流程中还因为违章停车被贴了罚单。加入了幽默桥段，让这场面向开发者的年度大会，看起来比以往有趣。

苹果的保密工作仍然是个问题。看他们的发布会似乎很久都没有惊喜感了。不意外地，iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 和 visionOS 从今年开始统一了后缀数字命名，都加上了“26”。往后你终于不用纠结这个系统是哪年公测的了。

设计也是，WWDC 主题演讲开始前我们就知道了。全家桶操作系统统一换上了苹果口中的“液态玻璃”（Liquid Glass）设计语言，你的 iPhone 和 Mac 系统终于和苹果零售店的设计看齐了，都大范围采用玻璃材质。等 iPhone 17 今年秋开卖了，你就可以把基本区分不出是最新款还是旧款的现有 iPhone，装上最新的 iOS 26，踏入人多的地铁，用手不停地划屏幕炫耀了。

iOS 26 的相机 App 精简了，苹果把主界面设计为拍照、摄像两部分，再划一下才调出其它模式与设定菜单。与其说是回归了简洁的体验理念，倒不如说是之前的路跑偏了。

我看很多媒体都写“iPad 更像电脑了”…… 同志们，我们真的要拿 iPad 做需要用电脑（才能有真正效率）干的活吗？iPadOS 26 确实有了更接近 Mac 的多窗口多任务体验，但你真的想背上 iPad 加键盘保护套（别忘了重量，13 英寸 iPad Pro 和配件重量，接近一台 13 英寸 MacBook Air），坐在咖啡厅美滋滋（且旁人眼中傻乎乎）地用手指拖拽窗口大小吗？

哦，真棒！真有这功夫，我已经在（真正的）电脑上码完字写完日报，用 iPad mini 看完一集《Rick and Morty》了。

人人都想做平台。苹果此番带来了新的游戏 App，集合了游戏公告、Apple Arcade 游戏、社交挑战功能。实话说，iOS 与 Mac 版游戏，大多是大型 3A 游戏的“滞后”版本，麻烦出门看下忠实的苹果游戏开发商 Capcom，他们就把多款《生化危机》作品搬到了苹果生态。所以这个游戏 App，针对的是主要玩移动端游戏的玩家，跟主机游戏玩家没太大关系。该玩的、想玩的，第一时间会在 PlayStation、Xbox 和 PC 端游玩，谁等苹果版啊。

苹果的 Apple Intelligence 说了这么久，中国大陆还是用不了。尤其是拉跨的 Siri，Craig 说要达到苹果的高标准尚需时日，“期待来年与大家分享”，而且不会包含在 iOS 26、iPadOS 26 或 macOS 26 的首批测试版中。好在苹果现在将本地 AI 能力开放给了开发者，让各 App 更轻松调用苹果的 AI 模型来实现更多可能。

讲到 AI，新的实时翻译倒是很有用，FaceTime、短信、电话，都能给你翻译透了；快捷指令有了 AI 加持，能简化自定义流程，让 AI 帮你自动生成包含多个步骤的快捷指令。真好。还有 AI 自动接听陌生电话，让 AI 助理询问来电者姓名与意图，再转接给用户。这个功能在不少 Android 手机上已经实现，只能说苹果来晚了。

手表方面，watchOS 26 可以根据用户身边环境噪音水平，为通知、计时器、闹钟、来电铃声、 Siri 等自动调节扬声器音量，在确保用户时刻在线的同时，又能减少对他人的干扰。这种非常人性化的功能才是广大用户最需要的。这个功能给个好评。哦对了，在新系统上你可以可以快速翻转手腕来忽略通知。这个功能感觉有点脱裤子放屁，有句话怎么说来着，“觉得痛苦了就放下”？

大会期间，苹果宣布 macOS 26 Tahoe（塔霍湖）将是支持英特尔处理器 Mac 的最后一版 macOS。这是个重要讯息，代表从 macOS 27 开始，苹果的桌面系统将不再兼容任何英特尔 Mac。苹果芯片加苹果系统，Mac 终于完整了哦。

在 macOS Tahoe 上，你可以自定义文件夹颜色、叠加 emoji；连续互通也升级了，点外卖在电脑手机上都能收到通知……（提醒一下，以防你忘了当初来电话，苹果全家桶一同奏乐的荒诞场景。）

不出意外的话，iOS 26 将会随秋季的 iPhone 17（会不会叫 iPhone 26？）一起正式发布，支持的设备是 iPhone 11 以及之后的设备，iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 均无缘。好消息是，如果你还记得我的同事鹏辉，他应该要再感谢苹果一年，因为他的主力机正是 iPhone 11。