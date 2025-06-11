今年 3 月，苹果推迟了升级版 Siri 的发布，称其承诺的功能“将比我们预想的花费更长的时间来实现”。本周的 WWDC 开发者大会上，苹果软件工程高级副总裁 Craig Federighi 和全球营销高级副总裁 Greg Joswiak 在接受《华尔街日报》采访时，透露了更多关于推迟发布的细节。

作为 2024 年 WWDC 上 Apple Intelligence 的初步发布内容之一，苹果表示，升级后的 Siri 将能够感知你的个人情境，并能够在应用中为你采取行动。Federighi 表示，虽然苹果在那次大会上展示了真正的软件，但 Siri“在质量方面并没有达到我们预期的水平”。苹果希望它“非常非常可靠。但我们未能在我们预期的时间内实现这种可靠性。”

Joswiak 表示：“听着，我们不想让顾客失望。我们从来不会这么做。但如果产品的质量达不到我们的标准，错误率高到我们无法接受，那会更令人失望。所以我们做出了我们认为最好的决定。如果再来一次，我还会这么做。”

采访者问道，为什么苹果拥有如此多的资源，却无法做到这一点。“说到以可靠的方式实现设备自动化功能，目前还没有人真正做到，” Federighi 说。“我们想成为第一个。我们想做到最好。尽管公司早期的成果非常有希望，初始版本也运行良好，但团队最终觉得“这还不够可靠，不足以成为苹果的产品，”他说道。

在 WWDC 首日主题演讲中，Craig 表示升级版 Siri 要达到苹果的高标准尚需时日，“期待来年与大家分享”。