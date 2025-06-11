当地时间6月11日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，公司即将在美国德州奥斯汀交付首辆全自动驾驶汽车，同时推动Robotaxi服务试运营。

据马斯克介绍，首辆全自动驾驶的特斯拉汽车将于6月28日“从生产线驶向车主家中”。届时车辆无需方向盘、踏板，由特斯拉最新的FSD（Full Self-Driving）软件全程自主操控。他还透露，特斯拉暂定于6月22日在奥斯汀启动Robotaxi的试点服务。不过，出于安全考虑，具体的运营时间可能根据实际情况发生变化。

在马斯克宣布上述消息后，特斯拉官方则幽默地表示，“如果需要我，我已经为末日做好了准备。”公开资料显示，特斯拉早在2014年便开始研发全自动驾驶技术。当时特斯拉的Autopilot自动驾驶系统作为Model S车型的选装件推出，最初主要提供自动紧急制动、车道保持和自适应巡航控制等辅助功能。2016年，特斯拉首次公开展示其全自动驾驶能力，同年推出Autopilot 2.0系统，该系统采用了更先进的传感器和算法。此后，特斯拉不断更新和改进自动驾驶技术，逐步增加自动泊车、自动变道和自动召唤等高级功能。

今年5月底，马斯克曾透露首批无人驾驶车辆的相关情况。其车型为Model Y，搭载了最新的HW5.0硬件平台。该平台配备4颗4D毫米波雷达、12颗高清摄像头和全新Dojo超算芯片，算力高达1.1EFLOPS，较HW4.0提升了5倍。其FSD系统也升级至V12版本，进入 “端到端神经网络模型” 成熟应用阶段，据称在复杂场景处理能力上大幅提升，具备了所谓的 “拟人化决策能力”。不过，特斯拉即将交付的自动驾驶车辆目前仍属于L2级辅助驾驶，尚未达到完全自动驾驶（L4/L5 级）标准。

目前自动驾驶技术根据自动化程度共分为6个级别，从L0到L5，核心区别在于 “系统接管驾驶任务的程度” 和 “人类驾驶员的参与责任”。尽管特斯拉宣传其FSD系统具备 “自动变道、识别交通信号、绕行障碍物” 等功能，但根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和欧洲法规，其系统仍需驾驶员全程保持注意力并随时准备接管，本质上属于高级L2级辅助驾驶，而非L3及以上的 “自动驾驶”。

在Robotaxi计划方面，首批Robotaxi将由10至20辆装有“Robotaxi”标识的Model Y组成，在有限区域内进行邀请制试运营，并配备远程监控与调度手段。马斯克称，这批车辆将运行一套新版本FSD软件，并计划在几周或数月内将车队扩展至数百甚至一千辆 。他还透露，公司正在研发更大规模的AI模型，将逐步合并入主干分支，以提高推理能力，但仍需要进一步优化。

马斯克此前已多次提及将在6月推出付费网约车服务。近期，奥斯汀街头出现了一辆贴有 “Robotaxi” 字样的Model Y，特斯拉自动驾驶负责人也证实了相关测试工作正在推进。一旦其Robotaxi服务顺利开启，特斯拉的收入规模有望在2027年超越整车销售业务。特斯拉还计划于2026年量产无方向盘、无踏板的专用车型 Cybercab，目标成本控制在3万美元/台。

来源：界面