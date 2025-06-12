6月12日，腾讯2026“青云计划”正式启动，在全球范围内招募一批顶尖技术学生。该项目面向2024年1月至2026年12月毕业的博士生，以及2025年1月至2026年12月毕业的本硕同学进行招募。

相比往年，新一期“青云计划”打造校企合作新模式，首次开放青云课题资源库，推荐优秀人才直通招聘绿色通道。腾讯邀请高校团队与腾讯技术专家交流共研，鼓励在校同学与导师、实验室组队攻克核心业务课题，提前感受科研与业界的碰撞。

腾讯招聘官方网站显示，腾讯“青云计划”在AI大模型、基础架构、高性能计算、大数据、多媒体、安全、游戏引擎、机器人、量子、金融科技共十大技术领域，设置100余项技术课题，支持青年人才深度参与混元大模型、微信、游戏等前沿技术课题与核心业务。

一直以来，腾讯以“长期主义”理念持续投入基础科研和青年人才。2024年腾讯研发投入达706.86亿元，2018年以来累计投入达3403亿元。截至2025年3月，腾讯科技类人才占比已达73%，其中直接从事技术研发的员工超2.7万人。

据了解，此次“青云计划”在薪资待遇、职级定级上进一步突破，在筛选标准上也将更加严格。为确保青年人才长期稳定发展，新一期“青云计划”将继续邀请张正友、单瀛、胡瀚等腾讯杰出科学家担任导师，并为青年人才提供专属岗位导师和发展导师，就重点技术领域课题和业务落地进行针对性辅导。同时，开展线下集中学习和个人专属培养，带领入选“青云计划”的技术代表们前往国内外技术顶尖峰会、实验室参访，并与技术/商业领袖就最新学术进展、业务应用案例展开深度交流和合作。

多位青年人才已在导师的带领下实现快速成长。在混元团队实习期间，清华大学博士林研参与研发的任意分辨率视觉模型，成为混元多模态大模型的标配；中国科学技术大学博士秦刚作为第一作者发表的TokenSet研究，突破传统图像逐行序列化的限制，首创全局无序Set的图像表示与生成新范式，引发业内广泛关注。

在6月11日开幕的计算机视觉领域的顶级会议CVPR上，腾讯共计超过40篇论文入选，并将于6月14日举办“青云计划群星未来之夜”，混元多模态等多个业务的核心技术负责人，以及来自优图实验室、AI Lab、ARC Lab、微信、游戏等业务的“青云学长学姐”将现场进行交流。

2024年起，腾讯与清华大学联手在腾讯设立清华博士生联合培养实践基地，每年吸引30余位清华博士，共同探索和突破前沿科技的边界，涵盖芯片、量子计算、机器人、大模型等尖端领域。