低空经济在这两年进入到一个非常火热的阶段，正处在行业起飞的前夜。低空经济是一个万亿级的新经济体，涉及载货载人、日常低空作业等多个场景，具有巨大的发展机遇。电动航空将是下一个战略竞争领域，需要积极布局和应对。

杨军是低空经济领域的领军科学家、加拿大工程院院士、深圳大学低空技术与产业研究院院长，在BEYOND Expo 2025 上，分享了对低空经济领域的看法。

杨军表示，低空经济的发展将通过缩短空间距离，使中国大部分经济带转化为“一小时经济圈”，这种高效的交通网络将直接推动经济活跃度，促进指数级增长。只要人们能够快速交通，经济就会活跃，就会得到指数级增长。当然，低空经济不是一蹴而就的，低空经济的发展需要解决上游的原材料、能源、动力，中游的整机制造，以及下游的应用环境等关键技术环节。

这就需要在这几个环节上进行扎实的科研，有了人才理论的互相推进，低空经济才能获得更好的发展，才能打下发展基础。另外，和地面交通一样，低空经济也需要确保安全。安全是所有交通方式最重要的考量因素，有了安全才能谈一切。杨军表示，低空飞行器面临复杂流场和复杂气象的挑战，尤其是在对流层中的飞行，流场和气象条件非常复杂。

还有一方面，就是低空飞行器的安全系数目前还难以界定，存在大量的安全问题，需要加强科研和标准制定。天气等问题是客观条件，而科研和标准的制定，安全的界定就属于主观要去推动的因素。中国在低空经济领域的话语权较少，需要加强基础研究和标准制定，掌握更多的话语权。

那么如何做到呢？就需要在科研和安全模拟上下功夫。从行业上来看，全球大型风洞数量众多，但主要面向高空，缺乏低空复杂环境模拟装置。目前来说，中国拥有300多座大型风洞，也主要用在高空领域。低空复杂环境模拟装置能够模拟各种低空复杂场景，对于低空经济和商业航天的研究具有重要意义。

做为深思实验室主任的杨军表示，深思实验室致力于打造安全、安静、安心的电动航空技术研发和产业化体系。通过三维风洞进行空气动力学构型测试，研究低空经济的飞行器设计和制造。

围绕电动航空关键领域开展原创理论创新与技术变革，打造基于低空专用三维风洞的eVTOL优化设计与智能训练体系打造低空经济的FSD(飞行测试场)，提供真实的低空环境进行飞行器训练。基于大数据、数字孪生的安全飞行控制体系。

深思的最终目标是实现像造汽车一样造飞机，让每个中国中产阶级家庭拥有垂直起降飞行器。当然，这也是未来低空经济发展的重要推力。另外，地面交通有自动驾驶，未来低空交通也能实现自动驾驶，这也是个机遇。

围绕低空经济存在几个关键点：产业科技基础设施、高能级制造业创新中心，通过这两者打造出中国低空经济的制高点和胜负手。其中，围绕低空经济展开的基建也是个极大的经济拉动力，很多建筑都需要一些停机坪等相关配套建设，会间接拉动又一个万亿级别的市场。