当地时间6月15日，据知名科技记者马克·古尔曼透露，苹果AI与机器学习战略高级副总裁约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea）已逐渐淡出苹果公司核心管理层，甚至可能在不久后 “离开苹果公司”。

詹南德雷亚此前是谷歌搜索与AI部门的负责人，于2018年加入苹果。他原本被寄予厚望，然而一直未能真正融入苹果内部文化，在AI方面的理念“也与其他高层存在明显分歧”。马克·古尔曼称，最终，在苹果智能项目推进缓慢、关键功能未能按时交付后，他于近期遭到“降职”。

在去年的苹果开发者大会（WWDC）上，詹南德雷亚还曾公开亮相，并接受了媒体采访。但在今年的WWDC中，不仅詹南德雷亚本人未露面，苹果公司对AI方面的进展介绍也极为保守和谨慎，整场发布会更多聚焦在iOS 26引入的全新“液态玻璃”视觉风格等系统层面更新。

近年来，苹果在AI项目推进上的缓慢态势饱受诟病。在智能助手Siri的升级、机器学习的应用等关键领域，苹果的表现远不及竞争对手。原本计划在特定版本上线的新Siri功能也多次“跳票”，至今仍未落地。

跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤提醒称，“当前AI产业进展正在加速中，苹果如果不加大投资，跟竞争对手的差距可能会扩大。”

来源：界面