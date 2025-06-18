社交网络正在强化服务条款，以对抗抓取网站数据用于训练 AI 模型的爬虫和机器人。在埃隆・马斯克旗下的 X 更新条款明确禁止 AI 模型训练几天后，去中心化社交网络 Mastodon 今日也更新了自身规则，同样禁止任何形式的模型训练。

Mastodon 在发送给用户的电子邮件中表示：“我们明确禁止出于未经授权的目的抓取用户数据，例如存档或大型语言模型（LLM）训练。我们希望明确，禁止在我们实例上使用 Mastodon 用户数据训练 LLM。”

新条款将于 7 月 1 日起适用于该社交网络，其法律条文禁止任何数据提取及自动化系统的开发。

条款指出：“禁止使用、启动、开发或分发任何自动化系统，包括但不限于任何蜘蛛程序、机器人、作弊工具、爬虫、离线阅读器或任何数据挖掘及类似数据收集提取工具来访问实例，除非是标准搜索引擎或互联网浏览器的本地缓存，或用于人工查看和与实例上的内容互动。”

需要注意的是，这些条款仅适用于 Mastodon.social 服务器，而这只是联邦宇宙（fediverse，一种分布式网络）中的一个实例。这意味着如果其他服务器的服务条款未明确禁止，爬虫仍可能从这些服务器提取数据并用于训练 AI 模型。

包括 OpenAI、Reddit 和 The Browser Company 在内的其他平台也在其规则中添加了类似条款，以防止其他公司训练模型。

除了这一变更，Mastodon 还对用户实施了新的 16 岁年龄限制。该社交网络此前在美国对用户的年龄限制为 13 岁，如今将在全球范围内调整这一年龄限制。

来源：新浪财经