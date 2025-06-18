Reddit 股价在这家社交媒体公司推出新型人工智能驱动的广告工具后上涨约 5%。

该公司周一在戛纳国际创意节期间发布的一篇帖子中宣布了这两项新功能，它们将帮助品牌更好地利用平台上的讨论内容。该公司表示，这些工具由名为 Reddit 社区智能（Reddit Community Intelligence）的引擎提供支持，该引擎可将 “帖子和评论转化为结构化智能信息”。

Reddit 宣布了一款名为 Reddit Insights 的 “倾听工具”，该工具与营销人员分享实时洞察，以帮助他们识别趋势并启动营销活动。另一款工具名为对话摘要附加组件（Conversation Summary Add-ons），允许品牌在其广告下方展示 “正面的” 用户内容。

该公司表示，阳狮集团（Publicis）是 Reddit Insights 的独家 alpha 测试者，而露喜达（Lucid）和 Jackbox Games 则是对话摘要附加组件的早期测试者之一。

各行各业的公司都在押注利用人工智能的新方法，以改善广告活动并更好地与用户互动。这些新工具正在改变行业，同时也给一些广告业巨头带来了压力。

在最近的财报季中，许多公司警告称，由于宏观经济环境不稳定，某些地区的广告销售疲软。上个月，Reddit 公布了强劲的销售额和乐观的业绩指引。该公司受益于谷歌搜索的近期变化以及内部网站的改进，这些改进包括说服未登录用户开设账户。已登录的账户对广告商更有利。

来源：新浪财经