6月18日，GSMA于2025 MWC 上海全新发布《移动净零排放：大中华区》报告，并指出尽管自2019年以来中国移动数据流量增长近四倍，但得益于能源效率提升和可再生能源使用比例增加，中国移动运营商在2024年首次实现运营碳排放同比下降。

此前的年度分析显示，在此次同比下降前，中国的碳排放量持续上升，2019至2023年间累计增长7%。自2019年以来，由于用户需求激增，能源消耗上升了30%；与此同时，5G网络在全国范围内迅速部署，基站数量增长近30倍，使得5G覆盖率从五年前的不到10%跃升至如今的90%以上。

在GSMA的引领下，全球移动通信行业已承诺到2030年将排放量减半，并在2050年实现净零排放。GSMA今日同步发布的《移动净零排放》报告指出，尽管行业正稳步向目标迈进，但要实现目标仍需加快步伐。

为确保净零目标的实现，到2030年，网络碳排放每年需减少7.5%。2024年的减排幅度为4%，虽高于2019至2023年间年均2%的速度，但仍需几乎翻倍才能达到所需水平。

中国是全球最大的移动通信市场，拥有超过10亿个5G连接，占全国移动连接总数的57%；相比之下，欧洲目前仅有2亿个5G连接，仅占其总量的30%。全球电信产业的供应链中有相当一部分集中在大中华区，包括网络设备、手机制造商及其供应商。因此，中国首次录得碳排放下降具有重大意义。作为全球最大市场，中国的进展对全球行业的影响举足轻重，对实现2050年净零排放目标至关重要。

GSMA气候行动负责人Steven Moore表示：“中国的机遇巨大——本地运营商确实有能力推动整个行业迈向净零目标，而首次实现碳排放同比下降是一个重要的里程碑。”

此次碳排放的下降令人鼓舞，反映出该地区越来越多的移动运营商正在设定自愿的气候目标。目前已有四家运营商通过了近期科学碳目标验证，三家通过了净零排放目标验证。多个关键供应商也承诺遵循科学碳目标及2050净零目标。

大中华区的运营商在信息披露方面也处于行业领先地位，区域内几乎所有移动连接均已披露能源和排放数据。气候行动已成为该地区移动运营商的重要战略和业务优先事项，尤其是在清洁能源技术制造方面，中国处于全球领先地位，运营商也在积极利用这一优势。

不过，挑战依然存在，尤其是在供应链碳排放的测量与报告方面，目前该地区大部分运营商尚未披露其供应链中的最大排放源。