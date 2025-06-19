近期，2025亚马逊云科技中国峰会在上海顺利召开，深度聚焦云计算与生成式AI的技术融合趋势。大会上，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”）发布了业内首个AI agent跨平台云资源智能管理终端Chaterm，通过打造“对话式终端管理工具”，帮助云计算从业人士实现云资源的智能化和规模化管理。目前，该产品核心代码已全面开源。

在当今以数据驱动和云原生为核心的技术浪潮中，数据库、服务器等云资源如同“数字时代的电力”，成为企业开发应用、存储数据等业务的基石。随着云计算产业规模不断扩大，如何高效有序管理云资源成为了难题。

通常情况下，为了管理好庞大的云资源，终端扮演了“主控台”的角色，是开发、运维人员电脑上必不可少的工具。就像驾驶员需要通过方向盘操控汽车，工作人员必须通过终端界面完成服务器启停、数据库查询等所有涉及云资源的操作，传统的终端管理方式存在着操作繁琐、效率低下、易出错等问题。随着AI的飞速发展，Vibe Coding（氛围编程）的出现让“对话式开发体验”成为可能。在云资源管理领域，合合信息Chaterm作为Vibe Coding的创新应用，率先将AI Agent能力应用于云资源管理终端，帮助管理人员在对话交互中实现云资源的精准调度。

在AI技术的加持下，工作人员只需要通过自然语言，在操作界面对话或输入指令，就能实现开发、运维等工作的自动化，以构建GPU集群开发环境需求为例，原本需要花费数小时查阅文档和资料才能完成的工作，现在十几分钟就能搞定。对此，合合信息董事、副总经理陈青山表示，Chaterm产品支持“辅助驾驶”和“自动驾驶”两种工作模式 ，用户既可以选择由AI辅助人来生成指令，也可以选择设立好目标，由AI自行规划分析，逐步实现完成任务，极大提升云资源开发和管理效率。

面对大规模的服务器管理需求，与其他智能CLI Agent相比，Chaterm具备了批量管理远程服务器的独特能力。通过自动“记忆”用户的操作习惯，即使没有ROOT权限，用户也可以在任意远程主机上实现个性化的语法高亮或自定义的快捷命令，实现“一次配置，多端通用”的便捷体验。除此之外，Chaterm还具备了跨平台兼容性，一键安装，支持MAC，WINDOWS，LINUX等操作系统，降低了企业混合IT环境下的运维管理复杂度。