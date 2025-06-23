据 Tom’s Hardware 报道，比利时程序员斯泰恩·斯潘霍夫（Stijn Spanhove）开发了一款增强现实应用，可以在现实中识别并屏蔽广告、广告牌和品牌标识。

这款应用可在 Snap 第五代 AR 眼镜 Spectacles 上运行，调用了 Google 的 Gemini AI 来识别眼镜视野中的广告内容，然后将其屏蔽，替换为一个红色方块，并标出所拦截的品牌名字，起到“公开点名”的效果。

实测效果显示，该应用能够成功识别街头海报、广告牌，甚至报纸上的广告内容，并加以视觉遮挡，形成一个个红色标识。他表示，这个项目目前仍处于初期探索阶段，能设想一个由“你决定眼前看到什么的未来”，实在令人振奋。他还在评论区提到，未来可能开放更多个性化功能，比如将红色方框换成用户自选照片或便签列表等。

这款应用基于 Snap 在 Github 上发布的 Depth Cache 项目中提供的开发库和 API，目前仅能在 Snap Spectacles 上使用，Apple Vision Pro 或 Meta Quest 用户还得再等一段时间。

《黑镜》的世界提前到来？只是希望 AR 眼镜除了屏蔽广告，不会显示什么现实世界中不存在的东西吧。