天眼查显示，近日，中通航空有限公司成立，法定代表人为孙振华，注册资本6亿人民币，经营范围包括公共航空运输、道路货物运输、保税物流中心经营、智能无人飞行器销售等。股东信息显示，该公司由中通快递股份有限公司全资持股。

据长沙晚报掌上长沙6月19日报道，当天中通航空有限公司在长沙自贸临空区正式注册设立，注册资本达6亿元，这也标志着湖南省诞生首家本土货运航空公司。

2023年12月，中通快递与长沙县人民政府、长沙自贸临空区达成合作意向，计划投资建设总用地规模约750亩的中通货运航司及相关产业项目，该项目涵盖中通货运航司、中通快运华中总部等六大核心板块。

中通航空有限公司相关负责人表示，组建本土货运航空公司是中通快递全产业链布局的关键一环。

在中通之前，顺丰、京东物流等快递公司已经介入航空货运领域。2009年，顺丰旗下的国内首家民营快递航空公司顺丰航空成立，公司总部位于深圳，并设有深圳、杭州、北京、鄂州四大航空基地。2024年，顺丰航空全年货运量首次突破百万吨，机队规模突破90架大关，是目前国内机队规模最大的货运航空公司。

京东物流旗下的京东航空于2019年成立，2022年8月31日，京东航空获得中国民航局颁发的CCAR-121部《航空承运人运行合格证》，标志着京东航空正式投入运营。今年年初，京东航空宣布其第10架飞机——波音737-800BCF货机已完成所有投运前的准备工作，正式投入运营。

来源：界面