据外媒报道，美国加州北区地方法院2025年6月12日公开的诉讼文件披露：iyO公司指控OpenAI及其收购的硬件公司io存在商标侵权与技术抄袭行为。

iyO公司于今年6月9日指控OpenAI及io存在商标侵权与技术窃取行为，iyO认为“io”与“iyO”的视觉和发音相似性构成商标混淆，并通过5月1日的技术测试窃取其定制耳机的生物传感与降噪算法核心技术，旨在通过法律禁令迫使OpenAI停用io品牌并索赔经济损失。

对此OpenAI代理律师于6月12日当庭否认侵权，承认采购30套耳机仅为市场调研，并强调首款硬件非入耳设备，io硬件总监Tang Tan虽证实测试iyO技术但拒绝其2亿美元（折合人民币约为14.35亿元）收购要约及合作提案，最终美国法院于6月22日强制OpenAI下架收购io的宣传视频。

据悉，io由前苹果首席设计官、iPhone设计者乔尼·艾维（Jony Ive）联合多名苹果前高管于2024年创立，专注开发基于环境感知与语音交互的无屏式“第三设备”，2025年5月被OpenAI以65亿美元（折合人民币约为466.15亿元）收购整合；起诉方iyO源自谷歌母公司Alphabet实验室，于2021年独立运营后主打售价599美元（折合人民币约为4294.33元）起的“音频计算机”耳机。