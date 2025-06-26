6 月 26 日，蚂蚁集团推出了AI健康应用“AQ”。围绕百姓看病就医刚需、健康管理痛点，AQ提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能，还能连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。目前该App将在各大应用商店（已支持安卓和鸿蒙系统）陆续上线。

据了解，咨询病症时，多数人不知道如何准确表述症状，基于蚂蚁医疗大模型打造的AQ可模仿真人医生进行追问，一步步引导用户提供必要信息，最终给出更准确全面的健康建议。遇到复杂报告、皮肤问题、药盒、病历等，用户也可以拍照问。以皮肤拍照为例，支持千亿参数视觉语言识别的AQ，能精准分辨50种常见皮肤疾病并提供健康建议。

针对健康管理需求，AQ提供个性化的健康档案服务，可记录就医、用药、运动、饮食等信息。同时，AQ与鱼跃、三诺等健康管理设备合作，与vivo、华为、苹果等可穿戴设备打通，可根据血糖、睡眠、运动等信息提供专属健康建议。

蚂蚁集团副总裁张俊杰表示，去年9月在支付宝上线的“AI健康管家”，已服务超7千万用户，历经近10个月持续打磨，此次全新推出的独立应用AQ，具备“问答更专业、服务更全面、健康更懂你”三大特点。