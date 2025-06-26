理想汽车，一直都处在风口浪尖上。原本的增程车路线一直饱受质疑，如今时过境迁，这次，理想将直面纯电的惨烈竞争态势。

早期，理想靠增程器和搭配一个电池的方案被人认为是落后的技术，但到了 2025 年的时候，你会发现市场上已经有了众多的增程车型跟随者。其中，对理想产生最大冲击力的是问界系列。另外一个情况就是，越来越多的本土车企开始推出大型SUV，对原本以大空间吸引家庭用户的理想来说，也带来了压力。

当然，理想汽车的车型在市场上还有一定的吸引力，每个月的销量一直较为稳定，只是排名开始有所波动。想要守护住销量的规模，就必须要扩大产品的边界。而纯电领域一直是理想汽车想切入的市场，而想要在纯电领域存活并扩大话语权，就必须要有一款走量的车型。

理想i6 充当了理想汽车进军纯电的重要冲锋队，是迅速站稳市场的基石所在。

i6 不能失败，不能重复之前所遭遇的问题。先前，理想 MEGA 作为首款纯电车型，2024 年 3 月上市后销量未达预期，全年仅交付 1 万余辆，远低于李想此前 “月销 8000 辆” 的目标。那么理想为打造i6 这个爆款，准备了什么样的资源来匹配呢？

充电基础设施很关键。现在，理想5C超充站达到2500座。而2500座超充站，意味着理想汽车的超充站数量已经超过了特斯拉在国内的充电站数量。

理想汽车是近两年建站速度最快的车企。9月上市的理想i6，能使用理想5C超充桩。全系5C电池+5C充电桩，充电巨快，10分钟500公里，这将成为吸引用户做决策的一个关键要素。这也是理想这两年卧薪尝胆的努力所在。

大家都知道纯电车型的智能化很关键，尤其是在辅助驾驶领域，而这也要求车企尽可能快得多卖车，维持一定的数据量。所以i6 的产品力也要够强。

外观方面，理想 i6 的设计风格与理想 i8 相似，形成了双子星的家族风格，贯穿式的 LED 日行灯具有一定的辨识度。前脸形成了高铁的那种俯冲式的运动风格，侧边线条流线形稳重设计，熏黑的车顶，有一定的悬浮效果。还是熟悉的隐藏式车门把手设计，平实的风格。

空间方面，根据数据新车长宽高分别为 4950/1935/1655（1670）mm，轴距为 3000mm。此外，理想 i6 采用自研碳化硅电机，提供后驱和四驱两种选择。

为了适配不同的用户需求，照顾不同购买价位段的人群和具体的开车风格需求，采用智能四驱双电机前电机功率为 150 千瓦，后电机功率为 250 千瓦，而智能后驱单电机的后电驱则为 250 千瓦。这样一来，用户就可以根据具体需求来选购。

当然，i6 上市肯定会带来很大的市场冲击力。首先，竞争对手会感到紧张，李想表示希望争取奔驰GLC/宝马X3/奥迪Q5购买意向的家庭用户，提供多一种的购车选择。但更多的竞争将会来自于国内车企的电动车型。

这些竞品在各个维度上都有一定的卖点，消费者做决定的时候难免拿来对比，较有代表性的车型包括：特斯拉的Model Y，品牌影响力在，拥有优秀的三电系统和操控性能，但是空间上理想不怕；智己LS6采用了高功率电机和大容量电池组，支持 800V 高压快充技术；问界新M7搭载华为 ADS 智驾系统，全向感知系统、车语系统 2.0、图灵底盘等配置；小鹏G9 则搭载了 XNGP 全场景智能辅助驾驶、800V SiC 高压平台；智界 R7 纯电车机系统的智能化程度也较高；当然，蔚来的ES6 车型也可能会加入到购买选择项来。

如今的 SUV 纯电车型每个月都在出新品，i6 自然也要面临小米YU7 的压制，能否在这个蓝海之中杀出血路，充满未知。

而另一方面，理想i6 也会让自己紧张。首先就是这款车销量要达到预期，价格定价要合理，是纯电领域不能失手的产品。而i 系列的上市必然也会对原来L 系列产生一定的拉扯，增程和纯电车型有着不同的特性，用户会在品牌内根据自己的需求做出可变的选择。此外，产能和交付速度也会是个挑战。

而i6 之前，理想i8将于7月率先上市。现在内部关于理想i8的生产、培训、交付等准备工作，已到最后筹备阶段。i8 的上市会给i6 提供一定的参考价值，但在通缩经济下，较低门槛的i6 自然会成为理想纯电领域最值得关注的卡位车型。