关于任天堂 Switch 2 的一个主要讨论点是，这台机器从第三方厂商（游戏）的角度来说，是否表现出色。

包括 EA、Take-Two、微软、育碧、世嘉、卡普空、万代南梦宫、史克威尔艾尼克斯、CD Projekt RED 和 Konami 在内的主要公司都已承诺支持该平台。

Switch 2 的发布带来了巨大的反响，短短几天内就售出了 350 万台，成为史上销售速度最快的游戏主机。我们知道《马力欧赛车 世界》显然是头号游戏，但那些第三方发布的游戏情况如何呢？比如《赛博朋克 2077》《勇气默示录》《杀手》《街头霸王》《霍格沃茨之遗》《文明 7》《双影奇境》《索尼克》《人中之龙》等等……

先分享一些数据： Switch 2 实体游戏在美国（发售周）的销量中有 62% 来自第一方游戏，不包括《马力欧赛车 世界》同捆包（Circana）；

Switch 2 实体游戏在英国（发售周）的销量中有 48% 来自第一方游戏，不包括《马力欧赛车 世界》同捆包（尼尔森IQ）；

Switch 2 实体游戏在英国（发售周）的销量中有 86% 来自第一方游戏，包括《马力欧赛车世界》同捆包（尼尔森IQ）；

相比之下，Switch 1 发售当月，英国实体游戏销量中有 89% 来自第一方游戏（尼尔森IQ）；

Switch 1 在美国发售当月，美国实体游戏销量中有 81% 来自第一方游戏（Circana）；

CD Projekt 的《赛博朋克 2077》是 Switch 2 发售期间最畅销的第三方游戏，超过了 CD Projekt 的《巫师》的首发销量（尼尔森IQ）；

世嘉在 Switch 2 上市时是第三大发行商（Circana）；

就实体版和数字版游戏而言，超过 80% 的 Switch 2 游戏销量来自实体零售商（数据由发行商提供）。

这些数字代表什么？

尽管第三方发行商在 Switch 2 发布期间的表现似乎比 Switch 1 略好一些，但很难将这些数据称为“积极”。大多数第三方 Switch 2 游戏的销量都很低。一家第三方发行商表示，尽管硬件销量强劲，但销量“低于我们的最低预期”。

与 Switch 1 发布时相比的改善情况也有点误导性。首先，这次主机的销量更高。此外，Switch 1 上市时仅发售了五款实体游戏：《塞尔达传说 旷野之息》《1-2-Switch》《舞力全开 2017》《小龙斯派罗：幻想者》和《超级炸弹人 R》。相比之下，Switch 2 的游戏选择更丰富，上市时就提供了 13 款实体游戏。

和往常一样，对于这些早期数据，有诸多因素需要考虑。

大约 80% 的 Switch 2 主机销量是《马力欧赛车 世界》同捆版，而且我们可以预计，在剩下的 20% 中，也有部分消费者购买了这款游戏。人们购买任天堂主机是为了玩任天堂的游戏，新用户——尤其是那些在第一天就购买机器的玩家——可能会先从任天堂的软件开始。因此，第三方游戏的销售数字可能会在玩家玩够《马力欧赛车》之后才攀升。

与此同时，任天堂在 Switch 2 发售前并未向媒体发放任何主机。这意味着在发售时，这些第三方游戏都没有相关评测。对于那些可能想在《马力欧赛车》之外再买一款游戏的消费者来说，没有任何评测数据可以作为购买决策的依据。

还有一点值得注意，几乎所有的 Switch 2 第三方游戏都是旧游戏的移植版。考虑到 Switch 用户与 PlayStation/Xbox 玩家之间存在很高的重叠度，所以有理由认为，很多 Switch 2 用户已经拥有这些游戏了。

而且，许多游戏都采用“钥匙卡”，这要求用户在插入卡带后下载游戏。事实证明，这种做法在核心玩家群体中并不受欢迎，他们更欣赏任天堂 Switch 即插即用的特性。值得注意的是，《赛博朋克 2077》是唯一一款取得不错成绩的第三方游戏，它可以直接使用卡带运行，无需下载。

CD Projekt RED 的业务发展副总裁 Jan Rosner 之前在某次采访中表示，“即插即用的体验真的很棒，从最初的 Switch 我们就已经看到，任天堂的玩家对这种体验相当认可。”

“不要低估实体版。它还不会消失，而且任天堂玩家对制作精良的实体版非常认可。”他这么说道。