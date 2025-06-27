动点出海获悉，马来西亚于本周三正式启动东盟创业平台（Startup ASEAN）。声明指出，这标志着一个面向东盟的、推动区域初创生态协同发展的、统一数字门户的全面上线。

据介绍，该平台由马来西亚科技创新部（MOSTI）主导，旗下Cradle Fund Sdn Bhd（Cradle，科技创新部下属初创企业生态联络机构）具体执行。

MOSTI在声明中指出，该平台的区域启动，是马来西亚在2025年担任东盟轮值主席国期间提出的核心举措之一，体现出其推动包容性创新与经济活力的区域承诺。与此前的预发布阶段不同，此次为全面上线，具备为区域创新生态系统提供服务的关键能力。

根据声明，Startup ASEAN被定位为一个全面的一站式枢纽，通过整合区域内的市场资源、资金渠道、人才网络与生态洞察，为初创企业提供直接可达的服务入口。

马来西亚科技创新部长Chang Lih Kang表示，Startup ASEAN不仅是一个数字平台，更是在各成员国协作下打造的区域战略工具，旨在解决初创企业在市场、资金、人才与数据获取方面面临的碎片化挑战。

他指出，这一平台的发布，是ASEAN Startup Technology Ignite 2025框架下的首个重要成果。平台的设立不仅有助于推动区域合作，也为马来西亚本土初创企业提供了拓展市场和实现成长的实际路径。

东盟秘书长Kao Kim Hourn称，Startup ASEAN的正式启动是推动区域创业生态融合的重要一步，体现出东盟通过技术与合作深化整合的努力方向。

Cradle集团首席执行官Norman Matthieu Vanhaecke则强调，平台不仅汇集区域数据资源，也将作为项目合作平台，推动跨境协作，并拓展与包括中国、韩国在内的对话伙伴之间的联系。

据了解，ASEAN Startup Initiative（ASI）作为区域合作框架，已于2023年获得正式批准，并由Cradle在MOSTI授权下牵头推进实施。ASI主要围绕三方面展开：推动“初创企业友好型”政策的制定，增强成员国之间生态系统的协同配合，以及建立更具影响力的区域合作伙伴关系。

作为ASEAN Technology Startup Ignite计划下的首个重点项目，目前，ASI已完成第一阶段工作，开发了门户平台并开放初创企业和生态合作伙伴注册；同时，ASI计划在今年进入第二阶段，重点推进能力建设项目；2026年起，ASI将进一步设立“东盟早期初创卓越中心”（ASEAN Centre of Excellence for early-stage startups），支撑后续生态发展。

如本栏目此前报道，ASI已列出当前优先关注的合作领域，涵盖生物科技、食品科技、海洋科技、材料科技、可持续能源、科技基础设施、空间技术与应用等。

据一份来自去年晚些时候的数据，东南亚地区已拥有超过1.1万家初创企业与5000+投资方，整体生态系统价值达近1312亿美元。