6月26日，留足悬念的小米YU7正式公布售价：25.35万元起步，并在当天晚间10点正式开启预定，引发了一波抢购热潮。当日22时小米开售YU7时，分为两批车型，一种是“准现车”，均为YU7 Max，起售价35.04万元，锁单金额为2万元，锁单后1-5周交付，这批准现车，在开售当晚就已全部售罄。另一种为“定制新车”，25.35万元起，包括标准版、Pro和Max，锁单金额5000元，发售时显示锁单后预计8月开启首批交付，28日早间显示，目前YU 7标准版锁单后最快53-56周交付，顶配的Max交付时间为33-36周，也至少要8个月。

尽管社交媒体上随处可见消费者抱怨没有抢到现车，但与之形成对比的是，在闲鱼等二手交易平台上，溢价转让YU7的订单随处可见，最高转手价格达到2万元。

一位黄牛告诉记者，目前只收“准现车”YU7 Max版本，因为标准版本和Pro版本的交付周期尚未确定，难以确认是否能年内提车。目前给到车主的溢价是4000元，但转卖出手的价格则高达1.7万元。

除了转卖订单，YU7租车也成为一道颇为成熟的产业链。在闲鱼平台上，不少网友挂出自己是首批车主， 并开出2000元-1.5万元不等的日租价格，这也意味着只要越早提车，盈利空间就越大，如果自己不开，能够出租，也能加价转手，怎么算都“不亏”。

来源：澎湃