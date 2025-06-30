本周末，布拉德·皮特主演的《F1：狂飙飞车》迎来了极为出色的首映周末票房成绩。据 Deadline 报道，该片首周末票房高达 1.4 亿美元，这一成绩也让这部电影成为布拉德·皮特演艺生涯中最为成功的影片，超越了此前他主演的《僵尸世界大战》1.12 亿美元的全球首映票房。

作为一部苹果原创（Apple Original）作品，这部电影在票房上打破了多项纪录，同时收获了极为积极的影评。从近期的票房数据来看，其成功之势十分明显：仅在美国，该片就取得了 8500 万美元的票房收入。相比之下，另一部 Apple Original 作品《花月杀手》在首映周末的票房仅为 2320 万美元。

在过去十多年里，《僵尸世界大战》一直是布拉德·皮特最卖座的电影，其全球总票房达到了 5.4 亿美元。然而，如今这部《F1：狂飙飞车》似乎已经开启了超车模式，其票房增长趋势表明，有望打破《僵尸世界大战》的票房纪录。

该片在首映日就取得了 2500 万美元的票房，其中还包括了价值 280 万美元的提前预映场票房。当时，分析师曾预计这部电影的首周末票房会在 3500 万至 6000 万美元之间，但实际票房成绩远远超出了这一预期。

其成功的原因有很多。一方面，通过与 F1 官方合作的出色营销策略，加上布拉德·皮特、刘易斯·汉密尔顿、达蒙·伊德里斯等众多明星的加盟，吸引了来自不同领域的粉丝。另一方面，导演约瑟夫·科辛斯基和制片人杰瑞·布鲁克海默利用并进一步完善了他们为《壮志凌云 2：独行侠》所开发的技术，使得该片的制作团队在各个环节都表现出色。

此外，电影制作团队还获得了前所未有的 F1 及其大奖赛周末的独家拍摄权限，这也为影片的成功奠定了坚实基础。尽管这部电影的制作预算高达 2 亿美元，但苹果并不完全依赖其在影院的表现来收回成本。相反，他们更看重这部电影在其流媒体平台上的影响力，以此来衡量其成功与否。不过，如今电影在票房上的出色表现，无疑让苹果的压力小了许多。

此外，有消息称苹果可能准备自设发行部门，以提升其控制影片上映时间、广告开支和影院分配的能力。