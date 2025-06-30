根据《TrendForce 2025全球车用LED市场- 照明与显示产品趋势》报告，展望2025年，由于总体经济不明朗的影响持续存在，可预期2025年将面临较大的价格下降压力。然而，根据TrendForce集邦咨询分析车用LED厂商在手订单表现，车市生产将有望于2H25再次复苏，加上2026年车款持续计划导入先进技术，预期2025年车用LED与车灯市场产值将分别成长至34.51亿美元与357.29亿美元。

根据TrendForce集邦咨询调查与分析，在新能源汽车的推动下，2024年全球汽车销量达到8,855万辆，其中新能源汽车渗透率达到25%。然而车灯厂商面临到产品价格压力、库存去化与汇率因素等影响，车用照明市场产值略微下滑至346.58亿美元。

2024年前十大车灯厂商分别为Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、Stanley、SL Corporation、星宇（Xingyu）、华域视觉（HASCO Vision）、ZKW、OPmobility。 2024年前五大车用LED厂商为艾迈斯欧司朗（ams OSRAM）、日亚化学（Nichia）、Lumileds、首尔半导体（Seoul Semiconductor）、Dominant。