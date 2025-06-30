据外媒 ZDNET 报道，微软执行副总裁 Yusuf Mehdi 上周在一篇博文中表示，全球共有超过 10 亿台活跃设备运行 Windows 系统。这个数字听起来似乎还不错，但参考微软 2022 年度财报，当时有超过 14 亿台设备在使用 Windows 10/11。考虑到这些官方文件已经过公司法务的仔细审查，因此基本可以认定，过去三年里 Windows 的用户群其实在悄悄萎缩，流失了大约 4 亿用户。

这或许也是微软近几年积极推动用户升级到 Windows 11 的原因。随着旧版操作系统逐步停止支持，微软希望用户在现有电脑上安装最新版本的 Windows。

虽然苹果 macOS 的确对 Windows 构成了威胁，特别是在苹果自研芯片（Apple Silicon）推出以后，但我们不能简单地认为那 4 亿流失的用户全都去买了 Mac。因为早在 2023 年，Mac 销量就已经在下滑，Statista 数据显示，这条曾一度占据苹果营收 85% 以上的产品线，如今只占到约 7.7%。

事实上，很多人正在逐步放弃传统电脑，转而使用功能越来越强大的智能手机和平板电脑。如今，Windows PC 剩下的主要消费市场其实是两类人群：游戏玩家和依赖特定 Windows 软件的专业人士。虽然疫情一度带来三年左右的 PC 销售增长，但从整体趋势看，PC 需求的下滑仍在持续。

来源：新浪财经