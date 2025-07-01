为扭转陷入困境的人工智能项目，苹果公司考虑放弃自家开发的AI模型，转而使用Anthropic PBC或OpenAI的AI技术来支持新一代Siri。知情人士透露，苹果已与这两家公司讨论将它们的大型语言模型用于Siri，并要求它们训练可在苹果云平台运行的模型版本以供测试。

如果最终采用外部模型，将标志着苹果的一次重大转变。目前，苹果大部分人工智能功能依赖其自研的“Apple Foundation Models”技术，原计划2026年推出基于该技术的新版本Siri。

转用Anthropic的Claude或OpenAI的ChatGPT意味着苹果承认其在生成式AI领域竞争力不足。苹果已经允许ChatGPT处理Siri中的网络搜索查询，但Siri本身仍由苹果技术驱动。

苹果软件主管克Craig Federighi在6月的全球开发者大会上表示，正在考虑是否应该扩大对外部人工智能技术的使用。

知情人士表示，苹果对第三方模型的评估仍处于早期阶段，公司尚未就是否采用作出最终决定。该公司内部另一项名为“LLM Siri”的竞争项目使用的是苹果自家模型，目前仍在积极开发中。

若明年实施模型变更，苹果有望使Siri功能达到与安卓手机AI助手相当的水平。

来源：新浪财经