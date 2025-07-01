据《经济日报》报道，英伟达CEO黄仁勋近日招揽两位华人AI人才加入英伟达阵营：朱邦华（Banghua Zhu）将加入英伟达担任首席研究科学家（principal scientist），焦剑涛（Jiantao Jiao）则未透露加入英伟达后的具体职位。

据了解，朱邦华目前是华盛顿大学电子与计算机工程系助理教授，2018年获得清华大学电气与电子工程学士学位，2024年获得加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系博士学位。 2022年至2023年，他先后在谷歌、微软实习。

焦剑涛是加州大学伯克利分校电子工程与计算机科学系教授，研究方向包括生成式AI、基础模型、机器学习系统中的隐私和安全、强化学习、机器学习的经济视角以及机器学习在自然语言处理、代码生成、计算机视觉、自动驾驶和机器人技术中的应用。他于2012年获得清华大学电子系学士学位，同时是2011年清华特等奖获得者，2018年获得斯坦福大学博士学位。

朱邦华和焦剑涛在2023年联合创办了生成式AI创企Nexusflow，这是一家利用生成式AI帮助企业理解网络安全数据的初创公司。Nexusflow在去年11月推出开源模型Athene-V2，其中Athene-V2-Chat在聊天、编码和数学等多个基准测试中可与GPT-4o匹敌，Athene-V2-Agent在函数调用和Agent应用方面超越GPT-4o的专门Agent模型。

黄仁勋5月在台北曾受访指出，中国的AI研究人员是世界上最优秀的一群，因此美企大量聘雇他们并不令人意外。

来源：芯智讯