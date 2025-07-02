Grammarly 的高管在接受路透社采访时表示，该公司已收购电子邮件效率工具 Superhuman，这是其打造人工智能驱动的生产力套件并实现业务多元化计划的一部分。

这两家总部位于旧金山的公司拒绝透露这笔交易的财务条款。Superhuman 曾是一款专属电子邮件工具，新用户需排队等候许久才能使用，其 2021 年的估值为 8.25 亿美元，目前年收入约为 3500 万美元。

此次收购 Superhuman 之前，Grammarly 刚从 General Catalyst 获得 10 亿美元融资，这为其打造一系列人工智能驱动的办公工具提供了资金支持。Grammarly 成立于 2005 年，每日用户超过 4000 万，年收入超过 7 亿美元。该公司正计划更名，旨在超越语法纠正的范畴，实现业务拓展。

Superhuman 从 IVP 和 Andreessen Horowitz 等投资者那里获得了超过 1.1 亿美元的融资，一直致力于通过整合人工智能来打造高效的电子邮件使用体验。

该公司称，其用户每小时发送和回复的电子邮件数量增加了 72%，且过去一年中，使用其人工智能工具撰写的电子邮件比例增长了五倍。不过，随着从谷歌到微软等电子邮件巨头纷纷增加更多人工智能功能，Superhuman 面临的竞争也日益激烈。

Grammarly 首席执行官沙希尔・梅赫罗特拉表示：“电子邮件仍然是全球主要的沟通工具。专业人士每天大约有三个小时花在收件箱上。它是目前使用最广泛的工作应用程序，是任何生产力套件的基础。而 Superhuman 显然是该领域领先的创新者。”

去年，Grammarly 收购了初创公司 Coda，这为其提供了一个平台，使其人工智能代理能够帮助用户进行研究、分析和协作。曾参与创立 Coda 的梅赫罗特拉认为，电子邮件是下一步顺理成章的拓展方向。

来源：新浪财经