马来亚银行投行（Maybank Investment Bank）在近期发布的一份报告中表示，受国际关税政策不确定性等因素影响，该机构对2025年下半年马来西亚科技产业的展望持谨慎态度。

报告指出，尽管世界半导体贸易统计组织（WSTS）在6月初仍预计2025年全球半导体市场增长率达11.2%，这一增长主要由人工智能（AI）和数据中心领域的逻辑芯片和存储芯片需求驱动，但对马来西亚本土半导体产业而言，情况并非如此乐观。

具体而言，马来西亚半导体行业的主要业务集中在封装测试（OSAT）和自动化测试设备（ATE）领域，而这些领域所依赖的芯片类型，如微控制器、分立芯片、光电子产品预计今年将呈现个位数的同比下滑；另外的模拟芯片、传感器芯片则预计仅有低于5%的增长。这些芯片类型的需求增长幅度有限，意味着本地半导体企业无法有效地享受到全球领先工艺芯片增长所带来的红利。

与此同时，本地半导体企业也面临成本和需求两方面的挑战。在成本端，去年政府预算中提高的劳动相关税费增加了封测企业的成本压力，而自动化测试设备企业则受到市场竞争加剧，销售、管理及一般费用（SG&A）持续攀升。

在需求端，国际贸易关税政策的不确定性加剧了通胀压力，并对市场需求带来了负面影响。此外，全球关税的不确定性也可能导致跨国公司推迟资本支出决策，进一步影响马来西亚本地自动化测试设备订单的恢复节奏。

报告同时指出，马来西亚企业对汽车、工业和消费电子等传统领域的过度依赖，使得需求恢复更加困难。不过，报告也指出，由于整体产能利用率仍处于盈亏平衡之上（55%-65%），本土半导体企业短期内陷入亏损的风险不大。

另一方面，电子制造服务（EMS）行业则呈现谨慎乐观的态势。由于全球供应链多元化战略的延续，以及制造业风险规避需求提升，马来西亚的EMS产业在长期趋势上具备结构性优势。报告尤其看好工业电子领域相关企业，因为该领域需求弹性较高，受周期波动影响较小。

至于软件行业，Maybank则保持积极展望。数字经济预计将在2025年贡献马来西亚GDP的22.6%，创造约50万个新就业岗位。政府也在加速推动数字内容、人工智能和网络安全领域的发展，目标是实现区域领导地位。

整体而言，马来西亚科技行业在短期内仍面临一定的结构性挑战与国际政策不确定性，但长期来看，EMS和软件行业在宏观环境支持下，前景仍相对明朗。