针对“Xbox 负责人微软游戏首席执行官菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）即将退休”的传闻，微软回应称，他“短期内不会退休”。

在微软宣布启动新一轮全球裁员，影响约 9000 名员工后，《使命召唤》曝料者 GhostOfHope 透露称菲尔·斯宾塞将在下一代 Xbox 发布后，从微软游戏首席执行官职位上退休，Xbox 总裁莎拉·邦德（Sarah Bond）将接任微软游戏首席执行官一职。

尽管微软的评论没有完全澄清传闻，但它明确表明斯宾塞不会立即退休。此外，微软通讯总监弗兰克·肖在 X 上表示，至少部分传闻是虚构的。

斯宾塞最初在 2014 年接任 Xbox 部门的领导职务，当时他从微软工作室负责人的职位上获得晋升。作为 Xbox 的负责人，他负责了许多重大举措，包括发布 Xbox Series X / S 、大力推广 Xbox Game Pass、收购了动视暴雪和 ZeniMax Media 等大型公司，并将更多 Xbox 游戏带到了 PlayStation 和 Nintendo Switch 等平台。

尽管斯宾塞短期内不会退休，但微软今天仍在继续大规模裁员，影响到了 Xbox 工作室和员工。游戏《完美黑暗》和《Everwild》已被取消，而《Forza Motorsport》的开发商 Turn 10 工作室将裁员超过 70 人。