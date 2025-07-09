新加坡仍是投资主要来源国

据马来西亚数字经济发展局（MDEC）近期发布的一份数据显示，今年第二季度，在Malaysia Digital（MD）国家战略计划的促进下，马来西亚数字投资达到294.7亿林吉特（约合69.5亿美元），较第一季度的131.1亿林吉特（约合30.9亿美元）增长125%。

MDEC在声明中表示，马来西亚数字经济的持续增长，源于投资者信心的稳定，以及涵盖创新、人才和基础设施的活跃生态系统。这些因素共同提升了马来西亚作为区域数字投资目的地的吸引力。

据悉，截至今年6月，累计已有261家公司获批参与Malaysia Digital计划，承诺总投资额达425.8亿林吉特（约合100.5亿美元）。同时，这些投资预计将在未来五年创造超1.7万个知识型就业岗位。

马来西亚数字部长戈宾德·辛格·迪奥（Gobind Singh Deo）称，这一增长“反映了国家在数字准备度、创新生态与投资信心方面的综合实力”。他强调，投资数据背后，是对本地就业与数字生态系统的深远影响。

从来源上来看，截至今年上半年，新加坡仍为最大外资来源国，累计投资139.1亿林吉特，占比33%；其次为美国（64.4亿林吉特，占15%）与中国（29.7亿林吉特，占7%）。

相应的，作为参照，根据MDEC和马来西亚投资发展局（MIDA）此前发布的2024年数据，其数字领域前五大投资来源国家分别是新加坡（570亿林吉特）、美国（230亿林吉特）、中国（120亿林吉特）、澳大利亚与印度。

在行业领域方面，数据中心与云计算相关投资继续主导了这其中的主要格局。MDEC披露，该领域贡献了309.5亿林吉特（约合73亿美元）的投资额，约占当前获批投资的大部分。其中，仅数据中心企业就获得了134.5亿林吉特的投资承诺，显示出数据基础设施持续成为外资关注的重点领域，且马来西亚在区域内的相关布局也正受到更多外部重视。

此外，这些数据也呼应了去年全年趋势——据悉，2024年期间，马来西亚数字投资的76.8%来自数据中心与云基础设施领域，较2023年的55.5%有显著提升，成为该国数字化战略的核心支柱。

人工智能与全球业务服务（GBS）同样成为投资热点。AI领域吸引32.9亿林吉特投资，预计可创造6920个岗位，占整体新增就业的四成；GBS吸引49.9亿林吉特投资，对应5632个岗位，占比32%。

展望未来，MDEC首席执行官Anuar Fariz Fadzil表示，Malaysia Digital的意义不仅仅是投资数字的增长，更重要的是其对本地就业、价值创造与技术进步的实际影响。他指出，MDEC将持续优化投资便利化、人才培养和生态系统合作，以保障马来西亚在区域数字经济中保持长期竞争力。

值得一提的是，据透露，去年期间，马来西亚数字投资预计将达到创纪录的1636亿林吉特（约合2645亿人民币）。而作为对比，这一数字在23年为468亿林吉特（约合756亿人民币）。

在原因层面，MDEC在当时强调，马来西亚强大的基础设施和战略性的公私合作伙伴关系增强了投资者对马来西亚作为领先数字中心的信心。同时，当地的支持性监管框架和马来西亚对人工智能及量子计算的推动也进一步加速了增长，从而为马来西亚吸引到了高价值的全球投资。