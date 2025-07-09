7月8日，关于公司大规模裁员的传闻，Manus方面回应澎湃新闻记者表示：“基于公司自身经营效率考量，我们决定对部分业务团队进行调整。公司将继续专注核心业务发展，提升整体运营效率。”

此前，社交平台上信息显示，Manus近期对旗下部分国内业务进行裁员，并将核心技术人员迁往新加坡总部。今年6月，Manus产品负责人张涛曾公开表示，公司已把总部从中国迁至新加坡。

今年3月，初创公司Butterfly Effect（蝴蝶效应）发布AI助手Manus的早期预览版，将其称为“全球首款通用智能体产品”。从介绍来看，使用者只需要给Manus一个简单的指令，它就能自动完成复杂的任务。由于在当时需要内测邀请码才能体验Manus，一度在社交平台上掀起“求邀请码”的热潮。

5月13日，Manus宣布开放注册，所有用户一次性获得1000积分奖励，每天可免费获得300积分以执行一项任务。在收费方面，Manus分别提供了每月19美元的基础计划、每月39美元的Plus计划和每月199美元的Pro计划。对于Manus的收费计划，许多网友认为其价格较高。

今年5月，有外媒报道称，Manus背后的公司蝴蝶效应在由美国风险投资公司Benchmark领投的一轮融资中筹集了7500万美元，估值达到5亿美元。不过，这项投资正在接受美国财政部的审查。

来源：澎湃