由英伟达支持的Perplexity AI推出了一款名为Comet的AI驱动网络浏览器，这家初创公司正努力挑战Alphabet旗下谷歌的统治地位。

该公司在周三的博客文章中表示：”Comet将整个浏览会话转变为单一、无缝的交互，将复杂的工作流程简化为流畅的对话。”

Comet允许用户在统一的界面中提问、执行任务和进行研究。该浏览器配备了Comet助手，可以比较产品、总结内容、预订会议等。

Perplexity表示，Comet能在保持完美上下文的情况下执行完整的工作流程，使研究变成对话，分析变得自然。该公司指出，用户可以要求Comet比较保险计划，或帮助自己充分理解某项技术以决定是否投资。

Perplexity称，在Comet中，用户数据仅存储在本地浏览器中，绝不会用于模型训练。

从7月9日开始，Comet将面向Perplexity Max订阅用户开放。该公司表示，仅限邀请的访问权限将在夏季逐步向候补名单用户开放。新用户还将获得有限数量的邀请名额用于分享。

去年，微软支持的OpenAI为ChatGPT添加了搜索引擎功能，并于近期向所有用户开放该服务。谷歌也推出了一项名为”AI概览”(AI Overviews)的AI驱动搜索功能，该功能于去年亮相。

来源：智通财经