7月11日，记者注意到，通用AI智能体公司“Manus”的官方微博和小红书账号的内容均已清空。与此同时，打开Manus的官网发现，其官网首页显示“Manus在你所在的地区不可用”，而此前为“Manus中文版本正在开发中”。

Manus近期因大规模裁员的传闻而再度引发外界关注。据澎湃新闻7月8日报道，Manus方面对此回应记者表示：“基于公司自身经营效率考量，我们决定对部分业务团队进行调整。公司将继续专注核心业务发展，提升整体运营效率。”

此前，社交平台上信息显示，Manus近期对旗下部分国内业务进行裁员，并将核心技术人员迁往新加坡总部，公司目前在中国区的员工总数为120人左右。今年6月，Manus产品负责人张涛曾公开表示，公司已把总部从中国迁至新加坡。

Manus在今年3月初突然一夜爆火，在官方的演示视频中，Manus展示了AI更好地融入日常生活工作的一面——令AI完成简历筛选、房产遴选、股票分析，高度自动化的结果输出非常流畅。

争议也随之而来，Manus被质疑“饥饿营销+套壳炒作”。由于Manus采用邀请内测的限制，很多用户无法体验到该产品，而其使用邀请码一度被炒至5万元。

来源：界面