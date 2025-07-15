Meta Platforms（META）已确认收购专注于AI语音克隆技术的初创公司Play AI。尽管未披露具体交易条款，但Play AI此前融资约2350万美元的纪录显示，相对于Meta 1.8万亿美元的市值，本次收购规模较小。

Play AI的核心技术利用大语言模型生成具有自然人类特征的语音，并能精准控制韵律、语调、情感和语速节奏。该技术将深度整合至Meta AI助手，显著提升Facebook、Instagram和WhatsApp平台的多语言语音交互真实感。

这项语音克隆及无代码对话代理技术融入Ray-Ban智能眼镜等可穿戴设备后，有望优化用户体验。同时，基于个性化语音的广告内容生成能力，可能强化Meta的AI广告工具效能。

财务影响方面，鉴于Play AI尚处发展初期，且Meta 2025年第二季度营收指引维持在425-455亿美元区间，本次收购短期不会显著影响营收。但长期来看，技术整合将通过提升用户留存和拓展广告能力驱动增长。

此次收购是Meta AI战略的重要落子，与其2025年资本支出指引上调至640-720亿美元（2024年为392亿美元）相呼应，体现了公司构建先进AI系统（包括“超级智能”）的战略聚焦。

此前Meta以143亿美元收购数据标注与强化学习公司Scale AI，其技术专长与Play AI的语音技术形成互补。近期Meta还延揽前苹果AI团队基础模型负责人庞若明（Ruoming Pang）及OpenAI研究人员等顶尖人才，持续加码AI人才储备。

通过整合Play AI技术，Meta不仅强化了平台及可穿戴设备的沉浸式个性化语音体验，更巩固了其在AI领域的技术领导地位，向着实现超级智能的愿景迈出关键一步。

来源：新浪财经