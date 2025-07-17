刚刚被Meta收购的数据标注公司Scale AI将解雇约200名全职员工（占其1400名员工的14%）和500名承包商。据媒体报道，由Scale AI临时总裁杰森·德罗格（Jason Droege）向员工发送的邮件内容显示，Scale AI 计划重组Scale 生成式AI业务的几大部门，将从16个公司内部小组重组为“最具影响力的五个”：代码、语言、专家、实验和音频。

德罗格表示，此次裁员，只是公司计划重组的一部分，这封邮件还证实了 Scale AI 目前尚未盈利，德罗格在邮件中提及，为了让公司持续实现盈利，Scale AI 将拒绝那些收入驱动力低或增长潜力低的GenAI项目，公司将专注服务现有客户，并重新赢回那些“放慢”与Scale合作的客户。

今年6月，Meta向Scale AI投资140亿美元，并收购这家数据标签初创公司近一半的股权。作为重磅AI交易的一部分，该交易还包括聘请Scale首席执行官亚历山大·王（Alexandr Wang ）领导其新的超级智能团队。而亚历山大·王的加入，将帮助Meta开展一项新的人工智能研究实验室，他的部分同事也将加入其中。

据报道，Scale AI此次裁员通知非常突然，内部员工醒来之后发现自己已经被排除在公司系统之外，并且Slack（企业工作操作系统）功能被停用。

来源：澎湃