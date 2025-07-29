全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）周一在其最新盈利报告中透露，其与Meta合作推出的Ray-Ban Meta智能眼镜的销售收入同比增长了两倍多。

该公司表示，上半年总销售额达到140.2亿欧元（162.5亿美元），同比增长7.3%。Ray-Ban Meta眼镜的成功为销售额增长做出了贡献。

依视路陆逊梯卡首席执行官Francesco Milleri和副首席执行官Paul du Saillant在一份联合声明中表示：“我们正在引领眼镜作为下一个计算平台的转型，在这个平台上，人工智能、传感技术和数据丰富的医疗基础设施将融合在一起，赋予人类权力，释放我们的全部潜力。Ray-Ban Meta的成功，Oakley Meta Performance AI眼镜的推出以及对Nuance Audio的积极反应是我们在这个新领域的重要里程碑。”

该公司在财报中表示，今年6月推出的新款Oakley Meta智能眼镜是其与社交媒体公司facebook合作推出的最新产品线。今年6月有报道称，Meta和陆逊梯卡计划在未来推出一款普拉达品牌的智能眼镜。

Luxottica拥有Ray-Ban、Oakley、Vogue Eyewear和Persol等多个知名品牌。去年9月，Meta与陆逊梯卡续签了长期合作协议，“在未来十年合作开发多代智能眼镜产品”。

来源：新浪财经