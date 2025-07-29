数据中心正在成为马来西亚的新名片。

亚太数据中心协会（APDCA）近日发布报告预测，到2030年，马来西亚的数据中心行业有望创造约340亿美元的总经济产出，并支撑超过30900个就业岗位。相比之下，在实际层面，这两组数字在去年的表现分别为14亿美元与4400个。

报告指出，数据中心作为战略性数字基础设施，不仅具备直接的经济拉动作用，也为AI、金融科技、电商等关键行业提供底层支撑，是推动马来西亚数字经济跃升的重要引擎。按基准情景估算，到2030年，数据中心行业将占到马来西亚全国经济产出的4.1%、总附加值的3.5%。于此，在APDCA看来，这不仅仅是关于“建多少机房”的问题，而是在重新定义马来西亚的产业基础与竞争优势。

另一方面，在容量发展层面，到2030年，马来西亚的数据中心规模预计将从2024年的505兆瓦，增长至3578兆瓦，年均复合增长率达38%。报告也表示，如果当地项目审批节奏能够进一步加快，其整体容量上限可达5100兆瓦。从这一点出发，APDCA建议，马来西亚政府对申请流程的持续优化，将有助于释放更多项目落地潜力，从而进一步强化其作为东南亚AI数据中心枢纽的定位。

在区域分布层面，柔佛依然是当前的主力阵地，2024年，当地共有12座数据中心、总计397兆瓦的容量，占全国总量近八成。首都圈（Klang Valley）拥有37座数据中心，但合计容量仅107兆瓦。此外，尽管槟城与砂拉越地区尚属起步阶段，总容量仅1兆瓦，但已有部分投资兴趣开始于此延伸。

从更宏观的视角来看，报告强调，当前，马来西亚已成为亚太地区增长速度最快的数据中心市场之一。2025年至2030年期间，马来西亚全国总容量预计将从1260兆瓦翻番至2530兆瓦，共用数据中心营收也将从7.1亿美元增长至18.7亿美元，年复合增速分别达到15%与21%。报告称，这背后不仅是市场需求的驱动，也离不开“Malaysia Digital”等国家政策以及绿色投资税收激励（GITA）的持续推动。

作为对比，报告指出，新加坡虽依旧是区域高价值数据枢纽，但其土地与能源资源受限，已对未来扩展形成约束。而马来西亚在土地、能耗与成本等方面具备更大的灵活性，也成为目前吸引超大规模与企业级客户、共用服务提供商等积极布局的热土。

值得一提的是，去年晚些时候，曾有报告指出，凭借庞大的投资和使用规模，到24年底，马来西亚有望成为东南亚最大的数据中心枢纽。相应的，截止报道当时，马来西亚拥有54个处于运营状态的数据中心，总容量为504.8兆瓦。