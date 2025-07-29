在人工智能（AI）技术迅猛发展的当下，无线通讯作为信息传递的基础设施，其角色和功能正在经历前所未有的变革。随着 AI 应用的不断深入和普及，从智能家居到自动驾驶，从远程医疗到工业自动化，AI 与无线通讯的结合日益紧密，共同推动着社会的数字化转型。

在 2025 世界人工智能大会的《人工智能赋能无线电创新发展论坛》圆桌对话环节，GSMA 大中华区技术总经理刘鸿、上海电信移互部总经理李波、商汤绝影世界模型负责人王飞、乐聚机器人长三角总经理张大鹏围绕“AI 和无线电生态融合创新发展的机遇”这一核心主题展开了深入探讨。

嘉宾们探讨了移动 AI 时代无线网络的价值重构。当大模型入端成为趋势，端侧算力持续增强，无线网络的作用早已超越传统 “数据管道” 的定位。

GSMA 大中华区技术总经理刘鸿用一个生动的比喻开场：“如果把 AI 比作一个人，网络就像血管和神经系统。” 在他看来，端侧算力增强虽为大模型入端提供可能，但分布式算力调度才是关键——模型切片并行推理、云端与端侧协同计算等场景，都需要网络作为调度中枢。更重要的是，AI 的“数据驱动”特性依赖网络实时输送环境上下文，从用户位置到互联网动态信息，这些数据将直接影响推理精准度。

上海电信移互部总经理李波则从运营商视角补充，5G-A 网络正在突破传统通信边界。“它不仅是一张接入网，更是融合了浅边缘（基站侧）、深边缘（区域级）和云端的多层算力网络。” 他举例道，在低空经济场景中，网络的“通感一体”能力可实时感知飞行器位置；在工业领域，5G-A 的低时延特性已支持机械臂毫秒级响应。这种“网络 + 算力 + 安全”的综合体，正是 AI 应用落地的核心支撑。

商汤绝影世界模型负责人王飞进一步指出，AI 系统的三大核心能力——多模态感知、深度推理、具身执行，全靠网络串联。“简单任务在端侧处理，复杂任务调度至云端，这种弹性能力能降低云端负载；而像机器人控制这样的场景，对网络可靠性要求高达 99.9999%，这是传统管道无法满足的。”

乐聚机器人长三角总经理张大鹏则分享了行业痛点：“人形机器人传感器成本高、电池容量有限，必须依赖网络分担算力。但我们要的不是极致速度，而是稳定性——哪怕 1000 台机器人反应比人类慢 1 秒，只要波动可控就能协同工作。”

总的来说，在移动 AI 时代，无线网络早就不只是简单的数据通道了。它能调度算力、支撑各种数据传输，还能保障安全，在 AI 应用落地中起到了关键作用。不管是低空经济、工业生产，还是机器人领域，都离不开它的支持。未来，随着技术发展，无线网络的作用还会越来越重要。