说到 5G To B,很多运营商和设备厂商这几年心里都是五味杂陈。上海电信移互部总经理李波就直白地说:“5G to B 是运营商和设备商的共同痛点。” 在 2025 世界人工智能大会的《人工智能赋能无线电创新发展论坛》圆桌上,一众嘉宾聊起了一个很现实的问题——5G-A 有没有机会把之前 To B 市场没做好的一些遗憾补上?

参与本次圆桌对话的嘉宾包括 GSMA 大中华区技术总经理刘鸿、上海电信移互部总经理李波、商汤绝影世界模型负责人王飞、乐聚机器人长三角总经理张大鹏。

李波坦言,5G 在 To B 领域多停留在非核心生产环节,“比如生产线监控,难以渗透到真正的核心流程”。他以宝钢等案例为例,成功项目往往需要“企业成立专门团队对接网络,运营商深度参与研发”,但这种模式难以规模化复制。

GSMA 大中华区技术总经理刘鸿则提出“退后半步”的破局思路:“运营商应从‘亲自下场’转为‘能力输出’,像 iOS 系统那样提供模块化的网络能力。” 他以 GSMA 的“Open Gateway”项目为例,企业可通过 API 接口调用网络能力,无需运营商进场即可完成开发调试,“就像搭乐高积木,企业能自己组装出符合需求的数字化方案。”

这种模式的优势在于形成商业闭环。刘鸿解释道:“企业通过技术提升效率后,能将成本节约投入到数字化建设中,而运营商转型为平台型企业,上层应用会百花齐放。”

商汤绝影世界模型负责人王飞从技术落地角度认同这一思路:“多模态数据传输需要灵活定制,机器人等设备的通信协议各不相同,开放的原子化能力能让供应商快速适配。”

乐聚机器人长三角总经理张大鹏则从市场角度印证,其已通过 5G-A 实现海外远程控制国内机器人,虽过程复杂但技术可行,强调机器人与通信行业的“双向奔赴”是落地关键——只要场景有价值,技术落地只是时间问题。

关于标准与创新的平衡,嘉宾们认为灵活性是关键。刘鸿指出,通信标准正从“文本定义”转向“代码驱动”,“就像 AI 的事实标准藏在测试集里,5G-A 的标准也能通过开源社区快速迭代。” 李波补充,从 2G 的封闭到 5G 的软硬解耦,网络标准一直在向开放演进,“5G-A 的‘搭积木’模式会让创新更快。”

总的来说,要让 5G-A 在 To B 领域真跑起来,还得靠大家一起配合。应用方得懂点网络,运营商也要多了解行业需求,学界负责探索新技术,设备厂商把方案落地。等到产业链上大家能形成一个循环——应用推动网络升级,网络又反过来支持更多新应用——5G 时代那些没实现的想法,说不定真能在 5G-A 时代补上。