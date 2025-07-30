知情人士透露，美国最大的信用卡发卡行摩根大通即将达成协议，从高盛手中接管苹果卡业务。

知情人士称，摩根大通与苹果的谈判已取得进展，而此前的竞逐者（包括美国运通、同步金融和巴克莱银行）已退出。由于协议相关事宜未公开，这些知情人士要求匿名。

若摩根大通接管苹果卡及其庞大的贷款组合，将进一步巩固其作为美国金融领域领军者的地位。在杰米・戴蒙的领导下，凭借旗下摩根大通品牌及联名信用卡业务，该公司已成为美国按消费额计算的最大发卡行。

对高盛而言，剥离苹果卡业务将有助于其走出首席执行官大卫・所罗门任内的一段动荡时期。2019 年，高盛击败其他发卡行拿下苹果卡业务，高调进军信用卡领域。但该卡的高增长率，加之会计要求迫使高盛提前计提未来损失准备金，让其措手不及。其中一位知情人士表示，所罗门面临着对消费业务不满的合伙人的压力，他决定剥离信用卡业务，部分原因是担心经济衰退时贷款损失会上升。

截至 3 月底，高盛的信用卡贷款总额为 205 亿美元。该银行还在将其通用汽车信用卡业务转移至巴克莱银行。

对苹果而言，在经历了高增长但也因高盛在账单处理和退款方面的问题面临监管审查的数年后，摩根大通将带来稳定性。

来源：新浪财经