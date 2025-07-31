记者从知情人士处了解到，7月以来，“茅台酱香·万家共享”开始在全国范围陆续上线美团闪购，近期将加速入驻。

据其透露，这是茅台官方授权店铺开始批量入驻该渠道。此前在多个即时零售平台，仅有零散的“茅台酱香·万家共享”自主入驻。

记者在美团闪购搜索发现，目前，全国多地均已有“茅台酱香·万家共享”店铺在线营业。以北京地区为例，一家“茅台酱香·万家共享”显示新店开业，在售茅台多个系列产品。店铺显示配送方式为美团专送，平均配送时间在30分钟以内。

公开资料显示，“茅台酱香·万家共享”，是2021年开始，由茅台酱香酒公司在全国建设的“主题终端”。今年4月，贵州茅台酱香酒营销有限公司曾发布公告，面向社会招募5000-7000家主题终端店运营商，计划在美团等平台打造即时零售网络。

近年来，即时零售在白酒品牌销售渠道中的占比逐步提升。《2025中国白酒市场中期研究报告》，34.9%的白酒企业最看重即时零售渠道的拓展，占比已超越直播电商。此前美团闪购披露的618数据显示，其白酒成交额同比去年增长超10倍。

一位业内人士告诉记者，以茅台为代表的名酒品牌，长期以来对电商渠道的选择和布局较为谨慎，倾向于选择建设自身掌控力更强的渠道。此次茅台官方渠道批量入驻美团闪购等平台，一定程度上反映了名酒品牌对于即时零售主动积极尝试的态度。

来源：界面