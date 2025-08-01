人工智能正在全速且全面地前进。

对新加坡来说，单靠某一个维度可能无揭示出当地人工智能产业的全貌。但随着更多评估体系的出现，外界也得以从不同侧面进一步认识这一国家在AI领域所取得的具体进展。

据Salesforce近期发布的一份名为《2025全球AI就绪指数》报告的调研显示，新加坡在涵盖16个主要经济体（涵盖美、新、英、加、德、韩、澳、法、日、印、沙特、意、巴西、印尼、墨、阿根廷）的评比中排名全球第二，仅次于美国。

据悉，该指数从治理、扩散、创新、投资与人才五大维度进行量化评分，新加坡总分26.5，高于全球平均水平22.1，也领先于位居第三的英国（25.8）。

同时，报告也指出，新加坡在监管环境与AI应用程度两个维度中排名全球第一，在投资环境方面位列第二，在人才培养方面排名第三。于此，报告认为，这一排名验证了新加坡自2023年推出“国家AI战略2.0”以来的政策成效，并且也表明其在AI治理框架与基础设施建设方面处于国际前沿。

作为背景，有数据指出，当前，新加坡拥有超80个活跃的AI科研单位、150个产品与研发团队，以及逾1000家AI相关初创企业。而数据也进一步指出，借助AI工具所带来的创新和生产力提升，新加坡有望维持3%的GDP增长率。

报告也指出，新加坡在“AI创新能力”这一维度的得分低于全球平均，反映出其在基础研究、原创技术以及前沿模型开发方面仍有提升空间——尤其在Agentic AI（具备自主决策与目标导向能力的人工智能）等新兴领域，新加坡目前的产业与研究资源尚未形成广泛布局。

从这一点出发，Salesforce表示，这类技术在未来可大幅提升劳动力生产率，有助于应对新加坡面临的人口老龄化与出生率低的问题。其内部调查显示，全面部署agentic AI后，企业员工的平均生产效率可提升30%。

值得一提的是，在人才表面方面，如本栏目近期发布的一篇文章指出，新加坡在“科技人才获取力”排名中位列全球前五，是前五城市中唯一的非印度城市——该报告衡量的是关键岗位的招聘活跃度与发布密度，反映出新加坡在AI等领域的集中招聘趋势。尽管在短期招聘指数上略逊于印度主要城市，但基于自身表现，新加坡的整体状况仍显示出其在新兴技术周期中具备一定的人才吸引力。

回到本次报告。正如笔者在开头所强调，Salesforce本次发布的报告为外界展现了新加坡在发展人工智能方面所具备的一些优势和不足，这是来自其在治理、应用、投资以及创新方面的复合写照。但关于其整体表现，仍将会在不断快速演进的工智能领域逐渐凸显。展望未来，如何在持续增强竞争力的同时弥补自身短板，将日益成为新加坡在下一阶段必须正面应对的关键命题。