也许你曾经幻想过这样的生活场景：只需一句话，就能让客厅灯光柔和下来、让咖啡机启动、让窗帘自动关闭。语音助手成了你的“家庭管家”，手机App成了万能遥控器。而这一切的前提，是“联网”——设备与云服务器实时通信，为你实现“智能”的体验。

但当这个“网”突然断了呢？

The Verge在一篇文章中指出，8月1日起，生迪（Sengled）已被移除出亚马逊的“Works With Alexa”项目。这意味着，用户将无法通过Alexa语音助手控制这家厂商的智能灯泡、插座、开关与传感器。

原因并不复杂。这家曾被不少人作为入门选择的智能照明品牌，在过去几个月中持续出现服务器宕机，导致用户无法正常使用其Alexa语音控制功能。亚马逊方面表示，生迪的问题久拖未决，严重影响了用户体验。

此外，在这些问题出现后，生迪也并没有主动对外发声，公司官网上没有相关通知，用户也未收到来自品牌方的解释，唯有亚马逊方面进行了相关说明。The Verge尝试多次联系生迪，至今未获回应。

这类事情在智能家居领域并不新鲜。报道强调，就在上个月，贝尔金悄然关停了旗下WeMo智能家居业务。而更早前，像iHome、Revolv、Staples Connect、Lowes’ Iris、Best Buy的Insignia等品牌，也都因类似问题悄然退出市场。共同点是什么？它们都高度依赖“云端”——即服务器维持日常运作，一旦厂商停止维护，设备就无法正常使用。

以生迪为例，如果你购买的是其Wi-Fi连接款灯泡，那么在被Alexa移除之后，除非通过生迪自己的App操作，否则几乎没有别的办法控制它了。但生迪App本身也开始陆续出现问题。换句话说，你的灯泡虽然还“亮”，但离“智能”越来越远。

不过，并非所有生迪产品都如此脆弱。如果你手中的灯泡采用Zigbee、BLE Mesh或支持Matter标准，它们仍可以通过亚马逊Echo或Eero路由器与Alexa本地通信。部分Zigbee产品也可接入第三方平台，如Home Assistant、Hubitat或SmartThings等，继续使用。真正被“判死刑”的，是那些只依赖生迪云服务的Wi-Fi款产品。

笔者认为，这背后其实揭示了一个容易被忽视的问题：许多智能家居设备一开始就是为“联网而生”的。制造商倾向于选择云端方案，因为这类设备可以免去本地网关或桥接器，安装更简便、成本更低。但代价是，一切都建立在厂商服务器“永不出错”的前提之上——这在商业世界中，显然并不现实。

因此，那些支持本地控制，或者说是能够“本地化”的设备，往往在长期稳定性上更具优势。它们即使不连云、不连网，也能在一定程度上继续使用。更关键的是，这类本地通信方式通常响应更快，不需要等待远端服务器“转一圈”再回来。

类似的经历也曾出现在笔者身上。笔者曾购入某品牌的一款电动牙刷，该牙刷的详细控制功能被集成到了对应的App中，并且需要使用手机号登陆后方可使用。但由于信号问题，笔者往往不能随时成功登陆。另一方面，就算账号已经登陆，经过一段时间后，笔者还“被”需要重新登陆。除了这种不便，有时，我很想问厂家：接下来是不是还要再在App里加上社交和借贷功能？

作为本文的结尾，基于本次生迪智能设备所带来的一些启发，笔者想说，接下来，如果考虑购入一款设备，而此前这类设备多是不能联网只需插电的“笨蛋”款，这时，假如智能不是一种刚需，那我会选择功能这个最为基本的出发点。

封面来源：Ann on Unsplash