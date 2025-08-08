据一份来自Adyen的报告显示，在马来西亚，58%的消费者在购物时会使用人工智能（AI），这一比例明显高于全球平均水平的37%。

报告调查了来自28个市场的4.1万名消费者和1.4万家商户，其中包括马来西亚的1000名消费者和500家商户。结果显示，当地消费者越来越多地利用AI获取购物灵感，并辅助作出购买决定。

从ChatGPT到各种智能搜索工具，AI正在改变人们寻找品牌和商品的方式。在马来西亚，71%的受访者表示AI曾为他们提供餐食、服饰和购物的想法；69%的人称AI让他们接触到此前未发现的品牌；近五分之一的人认为自己最好的产品创意来自AI。同时，60%的消费者表示，未来愿意直接通过这些工具完成购买。

虽然线上和智能化购物不断普及，实体店在马来西亚依然具有吸引力。57%的消费者希望在购买前看到并触摸商品，49%希望试用，53%看重当场带走商品的即时满足感，这些比例在亚太地区处于较高水平。同时，55%的受访者希望实体购物过程更有新意，例如引入增强现实（AR）或虚拟现实（VR）体验、设置店内咖啡区或举办特别活动。

线上购物的优势主要体现在速度（62%）、便利（54%）和价格优惠（53%）。50%的消费者选择线上，是因为能买到本地商店没有的商品。社交媒体购物也在快速增长，57%的马来西亚消费者平均每月在社交平台购物6次。如今，消费者不仅关注购物渠道的数量，更在意整个过程是否方便、有趣，并符合个人偏好。

为满足这些需求，57%的马来西亚商户计划在2025年引入新技术改善购物体验，例如增加支付方式或提供自助结账机；58%计划优化结账环节，包括减少排队和提供一键付款功能。还有34%的商户打算加大在社交媒体购物方面的投入。AI的应用范围也在不断扩大，不仅用于营销，还被用来做个性化推荐、防止欺诈和提高支付成功率。

报告指出，“统一购物”（unified commerce）正在成为零售竞争中的重要优势。这种方式将线上、线下和社交平台等不同渠道连接起来，实现价格一致、库存信息实时更新，让消费者无论在哪购物都能获得相同的体验，例如先在网上浏览，再到门店购买，或通过手机应用退货。

目前，只有52%的马来西亚商户已实现这一方式，另有26%计划在一年内跟进。整体来看，AI与多种购物渠道的结合，正在改变马来西亚零售业的运作方式和竞争格局。

