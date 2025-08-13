马斯克的特斯拉 Roadster 纯电跑车官宣已有多年，但具体发布时间至今仍未确定。一家英国初创公司看准了这一空档，计划推出自己的 Roadster 电动车，并已吸引多位汽车业高管加盟助力实现目标。

Longbow 由拥有 Lucid 和特斯拉背景的工程师丹尼尔·戴维创立，前迈凯伦 CEO 迈克·弗鲁伊特、前莲花欧洲 CEO 丹·鲍尔默和曾任 Lucid 欧洲、捷豹路虎特别项目部及 Alpine 负责人的迈克尔·范德桑德均加入了顾问团队。

Longbow 目前开发两款基于自有铝制电动车架构的车型，首款名为 Speedster，计划 2027 年在英国投产。这是一款双座后驱电动车，没有挡风玻璃，整备质量仅 895 kg，0 到 97km/h 加速时间 3.5 秒，表现抢眼。

继售价 11 万美元的 Speedster 之后，Longbow 将推出名为 Roadster 的车型。这一名称显然是在向特斯拉致敬，而与此同时，后者最初设定的 Roadster 价格高达 25 万美元。

如果计划顺利，售价 8.4 万美元的可拆顶掀背 Roadster 加速时间比 Speedster 慢约十分之一，系增加了约 100kg 车重所致。好在即使加重，它依然比 15 年前的莲花 Elise 轻巧，重量仅为多数现代电动车的一半。

戴维表示：“有了计划和想法，最重要的是与有经验的人验证每一步。”他邀请弗鲁伊特、范德桑德和鲍尔默正是基于这一考虑。

弗鲁伊特曾反对迈凯伦推出 SUV，并于 2021 年突然离职。他在采访中表示，自己在 Longbow 车型中看到了当下许多汽车厂商已失去的特质。“Longbow 的产品是一款紧凑型跑车，注重驾驶乐趣，尺寸适中，强调轻量化。这些正是我觉得行业逐渐遗忘的特点。看到有人用领先技术打造，同时重视这些属性，非常新颖，令我印象深刻。”