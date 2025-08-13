拳头游戏近日在海外发布开发者公告，确认《英雄联盟》将引入“WASD”键盘移动控制选项，并在未来几个月内分阶段上线。不过，这一更新目前处于测试阶段，首先会在PBE（测试服）进行长时间运行。

据介绍，在现有的“鼠标点地”移动方式之外，WASD控制将为玩家提供另一种操作模式，官方强调，不会取消传统操作，并会确保两种方式在竞技性上的平衡。拳头表示，WASD对许多PC游戏玩家而言更直观，尤其是新手玩家或从其他游戏转来的用户，更容易上手《英雄联盟》的核心玩法。

测试将分为多个阶段：

第一步 ：PBE测试，收集玩家反馈并修复BUG；

第二步 ：逐步开放到非排位模式；

第三步：在确保公平性后，最终进入全球正式服的排位赛与职业赛场。

据悉，此次更新还将带来了一些额外的可选功能，包括：

全新按键绑定系统 ：可在游戏内直接绑定更多操作到鼠标或键盘任意按键；

动态锁定镜头 ：在锁定视角的同时扩展可视范围；

补刀提示：在非排位模式中提供击杀小兵的视觉提示，帮助新手练习补刀。

拳头表示，他们会重点关注WASD在高强度对战中的走砍平衡，并在上线前不断调整。官方鼓励玩家参与测试并反馈体验，以便在最终版本中实现“自由选择操作方式且不影响竞技表现”的目标。

封面来源：英雄联盟官网