直播带货正在成为更多新加坡线上消费者的选择。

一项由星展银行（DBS）发布的研究报告显示，今年期间，新加坡直播带货市场预计将达到13亿美元，占本地社交电商市场总额的约40%。

报告称，随着用户在社交媒体上花费的时间不断增加，相较于传统电商网站，社交平台逐渐成为消费者发现与购买商品的首选渠道。相应的，这一消费习惯的转变，正推动新加坡社交电商市场以每年16%的复合增长率加速扩张。而从这一点出发，基于这一趋势，到2030年，新加坡社交电商整体规模有望翻倍至66亿美元，其中直播带货将占据三分之一以上。

与传统电商相比，直播带货为消费者提供了更具互动性和娱乐性的购物体验——用户不仅可以通过手机随时随地观看直播、了解商品详情，还能实时向商家提问并享受限时促销。同时，对商家而言，直播带货是一种低成本、高效率的方式，能够在短时间内向大量潜在客户展示商品，并即时回应观众关切。

报告指出，直播销售的转化率远高于传统电商模式，最高可达后者10倍。这一差异背后的原因在于，直播能更有效建立用户信任，促使快速决策，同时缩短了从“发现商品”到“完成购买”的路径。用户无需跳转应用或打开网页，即可在一个平台内完成浏览、互动、下单全过程。

另一方面，生成式人工智能（Gen AI）技术的日趋火热下，直播带货也将从中得到进一步发展。报告表示，实时翻译功能可以帮助卖家跨越语言障碍，触达更广泛的区域市场。AI虚拟主播的出现，则可能实现全天候、不间断的直播销售。而这类技术已在中国等市场展开测试，并初现成效。

展望未来，随着技术持续演进、消费者行为不断变化，直播带货将不仅是短期潮流，更可能成为新加坡电商生态中的常态化场景。对商家而言，越早布局、越快适应，就越有可能于此抢占先机。