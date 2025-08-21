视力问题——尤其是近视问题正在变得越来越严峻。据国家卫健委的数据显示，我国近视人口已高达7亿人。这其中既包含了青少年的近视率居高不下，在成年人群之间，这种症状也在不断增加。于此，眼镜和隐形眼镜是最常见的矫正方式，但并不是所有人的理想选择。对于希望彻底“摘掉眼镜”的人来说，近视手术成为了另一条路径。

目前，LASIK激光手术是应用最广的方式。它通过激光切削角膜，让角膜曲率更适合聚焦光线，从而改善视觉清晰度。数十年来，LASIK被认为是相对安全和成熟的，但本质上它仍是一种“切割式”手术：角膜组织被永久削去一部分，可能带来干眼、眩光等副作用，也会降低角膜本身的稳定性。

最近，一些新的尝试正在引起外界关注。研究人员提出了一种叫做“电机械重塑（EMR）”的方法，旨在不切开角膜的情况下，直接改变角膜的形态。据介绍，EMR的做法是在角膜表面放置一枚铂制的“隐形眼镜”电极，施加轻微电流，让角膜内部的酸碱环境发生短暂改变。角膜里的胶原纤维因此松动，组织变得柔软可塑；当环境恢复正常时，新的形态就被固定下来。研究人员形容，这更像是一种“塑形”，而不是“切割”。

在实验中，他们把电极模具覆盖在兔眼角膜上，处理时间大约一分钟，与LASIK相当。但不同的是，EMR没有切口，也不需要昂贵的激光设备。研究团队在12只兔眼上进行了实验，其中10只是模拟的“近视眼”。结果显示，所有样本的聚焦能力都得到了改善，相当于近视被矫正。进一步检测还发现，角膜细胞在处理过程中保持存活，没有明显损伤。而且，在一些实验中，EMR甚至改善了因化学损伤导致的角膜混浊，而这种情况在目前往往需要角膜移植来解决。

与LASIK相比，EMR的优势在于过程更简化、成本更低，而且理论上具有可逆性。但研究人员也强调，这项研究还处于非常早期的阶段，目前的成果仅限于离体动物眼球。接下来，团队需要在活体动物身上进行更复杂的验证，探索它是否能应用于近视、远视和散光等不同情况。资金的不确定性，也可能影响后续的研究进展。

尽管前路仍然漫长，这种“电流塑形”的方式仍然提供了新的可能性。对于庞大的近视人群而言，如果有一天它能够走向临床，或许近视手术真的可以告别“切角膜”的不可逆时代。正如研究者所说：“这条路还很长，但一旦走通，它可能改变我们对角膜手术的认知。”

封面来源：David Travis on Unsplash