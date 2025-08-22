英菲尼迪的处境正变得越来越艰难：销量相比十年前大幅下滑，所面临的行业环境也比以往更加动荡和不确定。当前，英菲尼迪正筹划一款可能令车迷重燃激情的车型，借此振兴品牌。

据 Automotive News 报道，英菲尼迪正为美国市场开发第二代 Q50。这款车型将基于 Skyline 轿车的平台打造，并搭载与日产 Z 相同的 3.0 升双涡轮增压 V6 发动机。在 Z 上，这台发动机输出 400 马力，但有知情人士透露，新 Q50 上的调校可能超过 450 马力，并采用后轮驱动与手动变速箱的组合。

报道还指出，英菲尼迪正在考虑推出高性能的第二代 Q50 Red Sport 版本。英菲尼迪美洲副总裁 Tiago Castro 表示，全新 Q50 将是一款“毫不妥协、出乎意料”的产品。

英菲尼迪在停产 Q50 之后，旗下产品线已缩减为仅有四款跨界车和 SUV。唯一的双门轿跑 Q60 也早在 2022 年停产。公司原本计划以一款电动车取代 Q50，但随着市场环境变化，这一计划被搁置，取而代之的是燃油版第二代 Q50。新车预计将在 2027 年下半年上市。英菲尼迪甚至在拉斯维加斯的全国经销商大会上展示了一款带有 Q50S 标牌的预告车型。

据一位知情人士形容，这款新车“富有激情”但“并不实用”。传言称，其采用了犀利的前大灯，以及类似 Skyline 的圆形尾灯设计。Castro 补充说，这款车是英菲尼迪“回归品牌根源的机会”。